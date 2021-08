Octavio Tavo González avoue tout sur Exatlon

in

Octavio Tavo González, Exatlon États-Unis / Instagram Octavio Tavo González, Exatlon États-Unis

EXATLON États-Unis est sur le point de fermer un nouveau chapitre, avec la fin de la cinquième saison, et l’un des athlètes les plus forts, que même de nombreux téléspectateurs ont vu avec de grandes options pour devenir le champion de la compétition, Octavio ‘Tavo’ González a renversé la mèche sur tout ce qu’il a vu, vécu et pense à l’émission de télévision.

Après avoir été éliminé cette semaine du groupe de finalistes ayant atteint la dernière semaine de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », le Mexicain, originaire de Monterrey, s’est entretenu avec ses fans à travers un « live » du compte officiel EXATLON United. States sur Instagram, et là, il a répondu sans “mais” à toutes les questions qu’ils lui ont posées.

Le Lion Bleu a commencé par avouer qu’il se sentait triste d’être éliminé, notamment par un grand ami à lui comme Kelvin Renteria, mais en même temps il a loué le talent de son rival.

“Híjole, c’est moche, difficile d’aller en élimination avec un coéquipier de tant de semaines. Mais je suis aussi fier qu’il m’ait éliminé, car il a été le leader tout au long de la saison, donc pas question », a commenté Tavo González, à qui beaucoup de ses fans lui ont dit qu’il était mieux à la maison qu’en compétition, et qui a même l’air plus “Guero” (bien sûr).

« Oui, je suis plus beau ici. A la télé j’ai l’air vraiment moche, ou quoi ?; c’est que la télévision fait grossir, ne vous y trompez pas », a répondu Tavo avec une grande grâce aux commentaires sur son air reposé.

Jouer

Exatlón USA 5 : Pas à pas avec Tavo González | Telemundo Entertainment Vidéo officielle de Telemundo Entertainment. Tavo González se souvient de son passage à travers la cinquième saison d’Exatlón États-Unis après avoir été éliminé pour la deuxième fois lors de la dernière semaine de la compétition. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDEntertainmentYT Exatlón Un test d’habiletés collectives et individuelles, un concours qui cherche à trouver la personne avec… 2021-08-20T00 : 59 : 48Z

El León a également parlé de ce qui était le plus difficile pour lui pendant son séjour à EXATLON et avait à voir avec sa famille et la pandémie de COVID.

«La vérité, c’est de quitter ses proches en ces temps de pandémie. La vérité est que l’on vivait dans l’incertitude de ne pas savoir ce qui se passe, et c’est la chose la plus difficile, je pense », a prévenu l’athlète concurrent, qui a d’ailleurs mentionné ce qui lui manque le plus à propos d’EXATLON.

“La concurrence. La vérité est que j’ai toujours été très compétitif, et être avec de nouvelles choses chaque jour était très agréable. L’adrénaline, étant avec de l’adrénaline, je pense que c’est ce qui va me manquer », a révélé le Mexicain.

Et au moment d’avouer avec qui il s’entendait mieux pendant son passage à EXATLON, Octavio González n’a eu aucun doute et a évoqué ses deux grands favoris sur le plan émotionnel.

« Chez les Rouges, je m’entends très bien avec Jeyvier, et chez les Bleus, je m’entends bien avec Andoni. C’est un très bon ami et j’apprécie les conseils qu’il m’a donnés », a déclaré le footballeur, qui a également évoqué ce qui lui a le plus manqué dans les arènes de la République dominicaine.

“Ce qui me manque le plus, c’est la nourriture, mais si Dieu le veut, aujourd’hui je jette des tacos là-bas pour qu’ils puissent voir dans mes réseaux quel genre de tacos je me lance”, a déclaré le Lion, qui va maintenant rugir, mais en dehors de ” la concurrence la plus féroce de la planète ».

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires