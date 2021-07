Octobre 2020 Déjà vu ? Le recul de Bitcoin à 38 000 $ met les commerçants en désaccord sur le prochain mouvement

Comparer

Bitcoin consolide en dessous de 38 000 $ après le rallye d’hier au-dessus de 40 000 $, tandis que les altcoins rendent la plupart de leurs gains.

El mercado de criptomonedas más amplio entró en un período de consolidación el 27 de julio luego del breve aumento de Bitcoin (BTC ) por encima de $ 40,000 el día anterior que ayudó a encender un repunte en todo el mercado y trajo una renovada sensación de optimismo au marché.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’une tentative de mi-journée par les taureaux de pousser le prix du BTC au-dessus du niveau de 40 000 $ a été rejetée, entraînant un recul des prix à 37 500 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Alors que le recul des prix de mardi peut suggérer que le rallye de lundi n’était qu’une petite compression, d’autres soulignent la hausse de la prime Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui est maintenant à son plus haut niveau depuis des mois à -5,88%. , ce qui suggère que les institutions jouent une fois. encore. plus de prix de BTC à la hausse.

Les taureaux Bitcoin ont du mal à rétablir la tendance haussière

Les rumeurs selon lesquelles Amazon commencerait à accepter les paiements par crypto-monnaie en 2021 ont contribué à déclencher le rallye à l’échelle du marché observé lundi, bien que la société l’ait officiellement démenti plus tard.

Cependant, comme l’a noté l’analyste de marché indépendant pseudonyme Rekt Capital, le graphique des prix du Bitcoin montre un modèle fractal similaire à la performance des prix en octobre 2020, juste avant que le prix du BTC ne commence à atteindre un nouveau sommet historique.

À quand remonte la dernière fois que #BTC a cassé la résistance de l’EMA à 50 jours ? De retour en octobre 2020 C’est à ce moment-là que $ BTC a formé une fractale très similaire à l’action actuelle des prix Bitcoin #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/2acUC9KoeV – Rekt Capital (@rektcapital) 27 juillet 2021

Si un schéma similaire se développe sur le marché actuel, le prix du Bitcoin verra la poursuite de la tendance haussière amorcée par les rumeurs d’Amazon.

Cependant, tout ce qui est disponible ne suggère pas une poursuite de l’élan à la hausse, comme l’a noté Ben Lilly, analyste et cofondateur de Jarvis Labs, qui surveille les données en chaîne pour mieux comprendre la dernière pompe, en particulier avec la fourche dure Ethereum dans Londres prévu le 4 août.

Lily a dit,

« L’activité de la chaîne et la demande ne sont pas apparues. Combinez cela avec les fausses nouvelles d’Amazon et les shorts vont tout droit, je ne serais pas surpris de voir un prix bas de 30 000 $ be4 1559 “.

Un exemple de biais baissier, cependant, a été fourni par l’utilisateur pseudonyme de Twitter Bear Wolf, qui a vu les développements de lundi comme rien de plus qu’une petite contraction au milieu d’un marché baissier plus large.

“19K est toujours mon objectif pour la fin du marché baissier”, a-t-il écrit. Rebond de chat mort à 46K (compression courte). TA est invalidé si nous pompons à 50K et trouvons du support >> UP

Les Altcoins rapportent des bénéfices

Un grand pourcentage des gains observés sur le marché de l’altcoin lundi a été rendu mardi alors que l’euphorie des rumeurs amazoniennes s’estompait.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Dogecoin (DOGE) et Solana (SOL) ont été les deux jetons les plus touchés dans le top 20, avec des pertes de 10 % et 10,8 %, respectivement, tandis que les plus performants de lundi Strike (STRK) et Venus (XVS) ont chuté de 16 %. .

Une paire de gains de 30% d’Axie Infinity (AXS) et de MyNeighborAlice (ALICE) a marqué les meilleures performances de la journée, tandis que la solution de gestion d’identité basée sur la blockchain Civic (CVC) a vu son prix augmenter de 20%.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 1 488 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 47,8%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.