Octobre 2021 sera-t-il un bon mois pour investir dans les crypto-monnaies ?

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des premiers jours de bourse d’octobre 2021, Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du support de 45 000 $, et cette situation soutient également le prix des autres crypto-monnaies. Selon le numéro de septembre de la revue Digital Asset Management Review de CryptoCompare, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies augmente, tandis qu’Allied Market Research a récemment rapporté que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 milliards de dollars d’ici 2030.

Une autre information positive est que la société de cryptanalyse Chainanalysis a rapporté que l’adoption mondiale de la cryptographie parmi les investisseurs de détail a grimpé de plus de 800 % depuis le début de l’année – menée par l’Inde, le Pakistan et l’Ukraine. Meltem Demirors, directeur de la stratégie (CSO) de la société d’investissement en actifs numériques CoinShares, a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année, ce qui donnerait sans aucun doute un coup de pouce aux autres crypto-monnaies.

D’autre part, le Fonds monétaire international (FMI) a averti vendredi que les crypto-monnaies posent de nouveaux défis à la stabilité financière. L’augmentation extrême de la capitalisation boursière est largement attribuée à l’intérêt accru des investisseurs pour l’industrie de la cryptographie et le FMI exige une coopération transfrontalière urgente pour éviter les risques réglementaires.

Est-il temps d’investir dans les crypto-monnaies ?

Historiquement, octobre a été un mois positif pour les crypto-monnaies, car six des dix derniers ont été impressionnants pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures. Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis la mi-septembre vendredi, soutenu par le sentiment positif des investisseurs ainsi que par les commentaires favorables du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

Jerome Powell a déclaré jeudi dans un témoignage au Congrès que la Réserve fédérale n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies, alimentant l’optimisme autour du marché des crypto-monnaies. Ulrik K. Lykke, fondateur du fonds spéculatif de crypto-actifs ARK36, a déclaré qu’octobre est généralement un mois haussier pour les crypto-monnaies. Ulrik K. Lykke a ajouté :

Le marché des actifs numériques bénéficie à la fois de l’effet de saisonnalité et de fondamentaux de marché généralement positifs. Le dernier trimestre de l’année s’est souvent bien comporté et nous pourrions voir de nouveaux sommets historiques.

Si vous décidez d’investir dans des crypto-monnaies en octobre 2021, vous devriez avoir Bitcoin sur votre « liste de surveillance » car les prix des autres crypto-monnaies sont souvent en corrélation. Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de 47 000 $ ce dimanche, indiquant que le prix pourrait encore évoluer. Si le prix brise le niveau de forte résistance à 50 000 $, le prochain objectif pourrait être à 53 000 $.

Pourtant, si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 40 000 $, ce serait un signal de «vente» fort qui ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

résumé

Historiquement, octobre a été un mois positif pour les crypto-monnaies, et selon l'examen de la gestion des actifs numériques de CryptoCompare, l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies augmente. Lors d'un témoignage devant le Congrès, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la Fed n'avait pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies, alimentant l'optimisme autour du marché des crypto-monnaies.

