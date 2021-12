Octobre a enregistré les volumes d’annonces de crypto-monnaie les plus élevés à la télévision du 21 juillet au 21 novembre : rapport

Le cricket était le genre de programme le plus préféré pour promouvoir la crypto-monnaie à la télévision

2021 étant l’année de l’essor des crypto-monnaies en Inde, la catégorie a été annoncée sur tous les supports, octobre enregistrant la plus forte publicité liée aux crypto-monnaies à la télévision entre juillet et novembre 2021. Le sport est devenu le genre le plus préféré des annonceurs de crypto-monnaie avec plus de 75 % des volumes d’annonces par catégorie, suivis de l’infodivertissement, selon les dernières données publiées par TAM Media Research. De plus, le cricket était le genre de programme préféré pour promouvoir la crypto-monnaie à la télévision.

À la télévision, Primetack, le premier annonceur le plus important, représentait la moitié de la part publicitaire des volumes d’annonces de la catégorie entre juillet et novembre 2021 avec une part de 54 %. Parmi les marques, l’application Coindcx Go et Coinswitch Kuber ont acquis les deux premières positions au cours de la même période avec respectivement 54% et 42% des volumes publicitaires. Les trois autres grandes marques étaient Zebpay, l’application WazirX et l’application Crypto.com. Cependant, ces trois marques représentaient moins de 10 % des volumes publicitaires de crypto-monnaie.

Selon le rapport TAM, les heures de grande écoute étaient la tranche horaire préférée des annonceurs crypto, suivies de l’après-midi. Les tranches d’heures de grande écoute, d’après-midi et de soirée ont ajouté près de 80 % des volumes d’annonces cryptographiques à la télévision. D’un autre côté, 85% des annonceurs de crypto-monnaie ont préféré des publicités de 20 à 40 secondes.

Alors que les plateformes de crypto-monnaie tentent de renforcer la confiance et la crédibilité des consommateurs, l’espace publicitaire des annonces de crypto-monnaie a connu une croissance mensuelle constante de juillet à novembre 2021. Sur papier, novembre a enregistré l’espace publicitaire de crypto-monnaie le plus élevé de la période. Zeb It Service et Bitcipher Labs étaient les deux premiers annonceurs de la catégorie, qui ont contribué ensemble à plus de 85 % de part d’espace publicitaire en juillet-novembre 2021. De plus, Zebpay est devenu la première marque avec une part de 48 % d’espace publicitaire.

Les quotidiens en anglais, les quotidiens en hindi détenaient respectivement 46% et 16% de part d’espace publicitaire, tandis que les cinq premières langues représentaient ensemble 84% de part d’espace publicitaire. Parmi les genres de publication, les publications d’intérêt général représentaient 88 % de l’espace publicitaire et les affaires/finance/économie représentaient 12 %.

La zone sud a dominé la publicité sur les crypto-monnaies sur papier avec une part de 43% de l’espace publicitaire entre juillet et novembre 2021, suivie de la zone ouest. Bangalore et Mumbai étaient les deux premières villes d’Inde ainsi que dans les zones sud et ouest pour la publicité de la catégorie crypto-monnaie, a ajouté le rapport.

Alors qu’il n’y avait aucune publicité de crypto-monnaie à la radio en juillet-août et une quantité minuscule en septembre, octobre a été le premier mois pour voir la publicité de crypto à la radio. La publicité liée aux crypto-monnaies à la radio a atteint son apogée en novembre avec plus de 90 % de la part de volume publicitaire de la catégorie. Le Maharashtra et le Gujarat représentaient la part maximale du volume d’annonces entre juillet et novembre 2021. Parmi les tranches horaires, la tranche horaire du soir était la plus préférée par les annonceurs crypto, suivie de la tranche horaire du matin.

Sur le numérique, les insertions publicitaires de crypto-monnaie ont connu la plus forte croissance en octobre lors du rapport juillet-novembre 2021. Alors que Bitcipher Labs et Neblio Technologies étaient les deux premiers annonceurs, Coinswitch Kuber était la première marque de la catégorie. L’affichage était le format le plus populaire pour la publicité numérique avec 81% des annonceurs choisissant le format, suivi de la vidéo mobile à 16%.

