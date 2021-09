Octobre Animal Crossing Direct dévoilera la mise à jour du contenu de novembre

Une nouvelle mise à jour gratuite arrive sur Animal Crossing: Nouveaux Horizons en novembre, et Nintendo partagera les détails via une présentation Direct dédiée le mois prochain.

Une date de diffusion n’a pas été fournie.

Nintendo a déclaré en juillet qu’il travaillait sur une mise à jour du contenu, et il semble que ce sera celui-ci.

Bien que le court teaser n’ait pas révélé grand-chose en termes de contenu, il a confirmé que le café connu sous le nom de The Roost arrive dans le jeu, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que Brewster soit inclus. Il semble que le personnage sera situé près de la galerie d’art.

Si vous ne connaissez pas le personnage, Brewster est un pigeon qui travaille dans sa propre boutique ou à l’étage inférieur du musée. Il a un faible pour le café et, lors des matchs précédents, il a vendu aux joueurs un café par jour pour 200 cloches.

Il préfère également que les joueurs boivent son café pendant qu’il est chaud, et plus ils boivent, plus Brewster deviendra amical. On dit qu’il peut être un peu grincheux, mais étant donné que sa boutique est ouverte 24h/24 et 7j/7, ce n’est pas étonnant. Le pauvre gars a besoin de repos.

Les mises à jour les plus récentes du jeu ont pris la forme d’activités saisonnières telles que le tournoi annuel Bug-Off de juin. Le tournoi, qui est séparé du tournoi de pêche, a eu lieu une fois par mois tout au long de l’été, et le dernier aura lieu demain, le 25 septembre. L’autre tournoi de pêche aura lieu les deuxièmes samedis d’octobre et de janvier, alors marquez vos calendriers pour le 9 octobre et le 8 janvier.

Une autre petite mise à jour a eu lieu en juillet avec de nouveaux articles saisonniers et des feux d’artifice hebdomadaires.