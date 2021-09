Octobre frénétique pour le Barça de Jasikevicius

27/09/2021 à 21:43 CEST

Le Barça de Saras Jasikevicius affronte un mois d’octobre fou, qui débute ce vendredi, avec la première journée de l’Euroligue contre l’ALBA Berlin Allemand au Palau Blaugrana (21h00). Et c’est que l’équipe azulgrana les trois premiers jours de Liga Endesa ont servi de tournage, et ont réussi à les éliminer avec succès.

Même si à partir de ce vendredi le rythme des matchs sera absolument brutal. Il n’y aura pratiquement pas de répit pour l’équipe du Barça qui devra enchaîner un authentique marathon de matches, notamment en Euroligue.

Bien que la Ligue Endesa n’accorde un répit qu’à la moitié du mois, pour permettre aux matchs de l’Euroligue de se jouer, finissent par jouer un total de cinq jours de compétition de championnat à partir de dimanche, 3 lorsque l’équipe visite Bilbao Basket.

“La danse commence”

“Maintenant, nous avons trois ou quatre séances d’entraînement et la danse commence déjà, avec 12 matchs en un mois, avec sept absents et par moments, quatre matchs en sept jours & rdquor;, a expliqué l’entraîneur du Barça qui avait déjà parfaitement étudié le calendrier qui les attend.

Et c’est que la combinaison des deux principales compétitions auxquelles le Barça est confronté devra montrer son meilleur niveau pour maintenir le niveau attendu d’un aspirant à remporter les deux compétitions.. Il n’y aura pas de temps pour les regrets. Cela ne vaut que la peine d’ajouter des victoires.

Bien démarrer l’Euroligue semble une obligation. L’équipe doit commencer par un départ contesté et rester en tête du classement. La compétition est très longue mais un mauvais départ peut vous coûter très cher plus tard.

Gagner, compliqué

Et jouer à l’extérieur en Euroligue complique les choses de façon exponentielle. Il est vrai que les Catalans commencent à jouer à domicile, même si lors des prochains matches, bon nombre d’entre eux seront des visiteurs.

En Euroligue, sur les sept matchs qui seront disputés en octobre, quatre d’entre eux sont en visite, contre le Bayern Munich lors de la deuxième journée (7 octobre), Monaco (15 octobre) et deux pratiquement consécutives, contre Fenerbahçe (26 octobre) et deux jours plus tard, visite du Maccabi (28). A domicile, en plus de l’ALBA, l’Olympiacos le 13 octobre et le Zenit de Xavi Pascual (22 octobre). Un mois d’octobre qui commencera à dicter le sort de ce Barça en Euroligue dans son objectif de le conquérir après la déception en finale l’an dernier.

Alors que l’Euroligue démarre fort, il n’y a pas de trêve en Endesa League, où le Barça jouera dimanche 3 contre Bilbao et avancera le sixième match qui se jouera le mardi 5 octobre au Palau contre Casademont Saragosse.

Trois jours plus tard, le dimanche 10, le cinquième jour arrive avec la visite du Betis. Respiro en Ligue jusqu’au dimanche 24 avec le septième jour de la visite à Unicaja et le duel au Palau contre Fuenlabrada clôturera le mois, le dimanche 31, correspondant au jour 8.