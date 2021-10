Octobre sera-t-il un obstacle ou une bénédiction déguisée pour le prix du Bitcoin (BTC) ?

La nouvelle du report de la décision de la SEC sur les ETF Bitcoin a été une déception pour les passionnés. Pendant ce temps, les internautes ont des opinions vives sur les ETF cryptographiques. Avec la mise à niveau de Taproot arrivant en novembre et l’ETF à la fin de l’année. Octobre semble être laissé de côté.

Cependant, toute nouvelle liée à l’adoption et à l’acceptation massives sera fructueuse pour l’espace en octobre. Il convient de mentionner que le mois d’octobre a commencé avec une manche en santé. Et a sorti le marché d’une peur extrême, sur l’indice de peur et d’avidité. Le premier week-end semble être assez haussier mais s’est terminé avec de nombreux profits en extraction. Et donc faire glisser le prix BTC en dessous de certains niveaux.

La SEC reporte les délais pour quatre ETF Bitcoin

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a reporté les dates limites de quatre demandes de Bitcoin ETF. Sur les préoccupations de manque de transparence, de manipulation sur le marché et de crise de liquidité. Consécutivement, Gary Gensler croit davantage dans l’ETF à terme Bitcoin.

Le report de quatre ETF Bitcoin comprend Valkyrie, Kryptoin, Wisdom Tree et Global X. Le retard varie approximativement de 45 à 60 jours. La nouvelle date limite pour Valkyrie est le 8 décembre, Kryptoin est le 24 décembre, WisdomTree est le 11 décembre et pour Global X c’est le 21 novembre. Ce sont parmi de nombreux autres ETF Bitcoin en attente d’approbation.

Pendant ce temps, le Canada a une longueur d’avance, car il a officiellement approuvé quatre FNB Bitcoin. Un analyste populaire mentionne le lancement du premier ETF multi-crypto en Amérique du Nord. Le fonds détiendra à la fois Bitcoin et Ethereum.

D’un autre côté, les internautes ont un éventail d’opinions sur les ETF cryptographiques. Alors que certains s’attendent à ce que les ETF suivent la réglementation. Certains pensent qu’il s’agira d’une correction de prix à la pompe. Peu de gens pensent qu’il s’agit d’une manipulation. Peu avec « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ». Et d’autres pensent qu’acheter des ETF crypto pour financer quelqu’un d’autre pour acheter et conserver des pièces numériques. Alors que l’on peut directement posséder et garder la pièce.

Le prix du Bitcoin est en passe de 100 000 $

L’analyste populaire s’attend à ce que la pièce vedette atteigne 100 000 $ au quatrième trimestre. Apprendre des traces passées de la pièce. BTC a augmenté de plus de 300% au cours des quatrième trimestres de 2013 et 2017. Et les attentes de BTC suivant des traits similaires sont élevées parmi les passionnés. Plusieurs professionnels, qui ont vu de nombreuses courses de taureaux, pensent que le Q4 est suprême.

En résumé, la mise en œuvre des ETF Bitcoin et les conséquences semblent dépendre des sentiments du marché. Cependant, on peut s’attendre à une tendance positive si les implémentations sont en faveur du marché. De plus, Taproot pourrait également augmenter les prix du Bitcoin (BTC). Et l’adoption toujours croissante donnera un élan au rallye.