Octobre tragique dans le sport : Quiñónez, Tirop, Roth, Tapie…

Luis Bello

Également connu sous le nom de Belló II, il a joué pour Saragosse en 1950-51, précisément la saison au cours de laquelle l’équipe aragonaise a été promue en première division. En fait, il a joué pour l’équipe de La Romareda les deux saisons suivantes dans la catégorie la plus élevée. Belló debutó en Primera, en un partido Atlético Tetuán-Real Zaragoza (0-1) el 9 de septiembre de 1951, tras el descenso del equipo la siguiente temporada, fichó por el Hércules, que estaba en Primera y jugó dieciséis partidos y metió un but. Plus tard, dans sa carrière d’entraîneur, il a été le déclencheur nécessaire sur le banc de Saragosse lors de la saison 1963-64. À la tête de l’équipe cette saison-là, il a permis à l’équipe de remporter la Copa del Generalísimo et la Copa de Ferias. Il est décédé le 3 octobre à l’âge de 92 ans.