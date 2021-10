Octopus Energy s’engage à RÉDUIRE le prix des pompes à chaleur d’ici 2022 | Sciences | Nouvelles

Octopus Energy s’est mobilisé pour aider le gouvernement dans sa stratégie pour le chauffage et les bâtiments, qui prévoit d’inciter le public à installer des pompes à chaleur en remplacement des chaudières à gaz pour réduire les émissions de carbone. Les propriétaires faisant face à des factures d’environ 10 000 £, le gouvernement avait déjà été critiqué pour le coût élevé des pompes à chaleur. Mais maintenant, les ménages devraient recevoir 5 000 £ de subventions gouvernementales pour installer des pompes à chaleur dans le cadre du programme de mise à niveau des chaudières de 450 millions de livres sterling.

Et Octopus Energy dit qu’ils peuvent réduire le coût au même prix que les chaudières au gaz naturel d’ici avril 2022.

S’exprimant à la Chambre des communes plus tôt dans la journée, le ministre de l’Énergie, Greg Hands, a déclaré : « Octopus Energy, et bien d’autres, ont déclaré qu’ils pensaient pouvoir faire des pompes à chaleur un coût équivalent aux chaudières au gaz naturel d’ici avril 2022.

« J’ai confiance dans la capacité de l’industrie britannique et des sociétés énergétiques. »

Cela vient après que Greg Jackson, PDG et fondateur d’Octopus Energy, a déclaré : « Cette stratégie pour la chaleur et les bâtiments aidera à lancer une révolution du chauffage propre et bon marché, en faisant baisser les prix pour les ménages et en permettant aux entreprises d’investir dans l’intensification de leurs opérations de chauffage propre.

« Lorsque le nouveau programme sera lancé en avril, Octopus Energy installera des pompes à chaleur pour environ le même coût que les chaudières à gaz.

« Octopus a déjà engagé 10 millions de livres sterling d’investissement dans son centre de recherche et développement et de formation dédié à la décarbonation de la chaleur, et a commencé à former des ingénieurs au rythme de 1 000 par an.

M. Jackson a déclaré que les plans de l’entreprise signalaient une grande avancée dans la course du Royaume-Uni à zéro émission nette.

Il a ajouté: « Mais ce n’est que le début. En développant la technologie et la chaîne d’approvisionnement en Grande-Bretagne, les entreprises innovantes comme la nôtre seront bientôt en mesure d’installer et d’exploiter des pompes à chaleur sans aucun soutien du gouvernement, ce qui nous rapproche un peu plus de la construction du Royaume-Uni la Silicon Valley of Energy et la création de milliers d’emplois dans le domaine des énergies propres dans tout le pays.

M. Jackson pense également que cela jouera un rôle clé dans la réduction de la dépendance de la Grande-Bretagne aux combustibles fossiles et donnera un énorme coup de pouce à la transition énergétique de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: « Les pompes à chaleur électriques sont plus efficaces, plus sûres et plus propres que les chaudières à gaz et peuvent aider à rendre les maisons plus confortables avec moins d’énergie. Aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante dans notre lutte contre le changement climatique et pour réduire la dépendance de la Grande-Bretagne sur les coûteux, gaz sale. »

Cela vient également du fait que les prix de l’énergie ont grimpé en flèche au Royaume-Uni au cours des derniers mois.

Depuis mai, le prix d’un panier de charbon, de pétrole et de gaz a grimpé de 95 %, et les sociétés énergétiques continuent de faire faillite.

Le gouvernement espère que sa stratégie pour le chauffage et les bâtiments protégera la Grande-Bretagne contre les marchés énergétiques volatils lors de sa transition vers une énergie propre.

Le secrétaire aux Affaires et à l’Énergie, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « La récente volatilité des prix mondiaux du gaz a mis en évidence la nécessité de redoubler d’efforts pour réduire la dépendance de la Grande-Bretagne aux combustibles fossiles et s’éloigner des chaudières à gaz au cours de la prochaine décennie pour protéger les consommateurs à long terme.

« À mesure que la technologie s’améliore et que les coûts chutent au cours de la prochaine décennie, nous nous attendons à ce que les systèmes de chauffage à faibles émissions de carbone deviennent le choix évident et abordable pour les consommateurs.

« Grâce à notre nouveau programme de subventions, nous veillerons à ce que les gens soient en mesure de choisir une alternative plus efficace en attendant. »

L’annonce de la stratégie pour la chaleur et les bâtiments est intervenue après que M. Johnson a dévoilé son plan en 10 points pour une révolution industrielle verte.

Il a expliqué comment la décarbonisation des ménages et des lieux de travail pourrait soutenir 240 000 emplois dans le secteur d’ici 2035.

M. Johnson sera sans aucun doute désireux de présenter ces stratégies lors du prochain sommet sur le climat à Glasgow dans un peu moins de deux semaines.