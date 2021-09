Octopus ‘The Masked Singer’ démasqué, révélé être le champion de la NBA

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 6 de Masked Singer est là, et deux chanteurs ont été éliminés. Malheureusement, la pieuvre a été la toute première célébrité à être renvoyée chez elle et démasquée. Il a perdu contre le reste du groupe A, qui comprenait également Skunk, The Bull, Mother Nature et Puffer Fish. Cependant, un autre sera renvoyé chez lui avant la fin de la nuit. Faites défiler pour découvrir l’identité de cette créature marine masquée (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Malgré une reprise impressionnante de “Tutti Frutti” de Little Richard, Octopus a été éliminé. Le concurrent aquatique s’est révélé être Dwight Howard, la star bien-aimée de la NBA. Howard joue pour les Lakers de Los Angeles et est l’un des joueurs les plus populaires de la ligue. Il a révélé qu’il avait accepté de jouer dans The Masked Singer parce que sa mère adorait la série. Il l’a même emmenée sur le plateau pour qu’elle puisse voir toute l’expérience.

Un seul des juges a deviné correctement. En ce qui concerne la supposition des juges, ils sont Shaquille O’Neal (Scherzinger), Dwight Howard (Jeong), Dennis Rodman (McCarthy) et Joel Embiid (Thicke). Jeong était clairement ravi de faire les choses correctement.

Après qu’Octopus ait été éliminé, le spectacle a éliminé un autre concurrent. Mère Nature a malheureusement été éliminée. Cependant, ils n’ont pas encore montré son visage. Cela ne sera pas révélé avant la partie 2 de la première de la saison 6, qui sera diffusée jeudi à 20 h HE.

Les nouveaux épisodes de la saison 6 de Masked Singer sont diffusés en direct les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.