“Octoroon” du Fountain Theatre de Branden Jacobs-Jenkins ⋆ .

Comme c’était naturel d’être de retour, assis parmi des collègues, des connaissances et des inconnus à une représentation de presse pour un spectacle ! Je me demandais si je pourrais être ému aux larmes à mon retour au théâtre, mais au lieu de cela, je me sentais reconnaissant et soulagé que l’ingéniosité humaine n’ait pas été contrecarrée par un virus.

Le miracle des vaccins nous a permis de nous réunir à nouveau, mais le Fountain Theatre, agissant avec prévoyance et rapidité, a transformé son parking en un lieu extérieur pour assurer la reprise la plus rapide possible des représentations en personne. Tout a été traité avec un soin et une préoccupation extraordinaires, de l’enregistrement sans ticket à l’espacement des chaises assez confortables.

En effet, assister à un spectacle en plein air à la Fontaine est à bien des égards une expérience plus relaxante que d’en voir un dans l’espace intérieur exigu du théâtre. Cette production en plein air est un moyen idéal de revenir dans cette forme d’art la plus publique, sans aucune crainte pandémique de respirer le même air que les autres spectateurs.

“An Octoroon”, la pièce qui nous a réunis, est un travail délicat à réaliser dans des conditions optimales, et je me demandais comment ce riff postmoderne sur le moisi “The Octoroon” de Dion Boucicault s’en tirerait au clair de lune, au milieu du hurlement des silencieux des voitures. et des hélicoptères de police. Cette œuvre très appréciée de Branden Jacobs-Jenkins joue avec la machinerie du mélodrame, une forme qui repose sur les décors élaborés et le spectacle démesuré de la scène illusionniste.

Complots et coups scéniques, explosion musicale et mélasse sentimentale, poses désespérées et gestes flamboyants – les caractéristiques du genre sont déployées avec une différence anachronique dans “An Octoroon”. Le langage de la pièce va des cadences exagérées du Sud de Boucicault à l’argot urbain moderne de Jacobs-Jenkins. Le suspense – le meilleur ami du mélodramatique – est lancé alors même qu’il est savouré.

L’ambition de La Fontaine de rouvrir le théâtre avec cette pièce à plusieurs niveaux doit être reconnue et applaudie. Là où les théâtres plus grands et mieux financés de Los Angeles ont joué la sécurité, la fontaine a fait de la place pour des drames audacieux et révolutionnaires.

Mais la façon dont une œuvre est produite compte aussi, et « An Octoroon » requiert une sensibilité et des compétences de réalisateur qui ne sont pas toujours évidentes dans la production de Judith Moreland. Je connais Moreland principalement comme une superbe actrice – elle était sans faute dans « Building the Wall » de Robert Schenkkan à la fontaine – et par sa réputation de professeur de théâtre respecté à l’UCLA.

Ces qualifications ont beaucoup à offrir, mais ce dont “An Octoroon” a besoin, c’est d’un auteur attentif à la façon dont le tempo et la composition visuelle d’une scène peuvent façonner son sens. Il y a quelque chose de trop simple dans l’approche de la mise en scène, trop orienté vers les éléments de base de la narration pour gérer les changements dynamiques entre la parodie, le commentaire et l’appréciation.

Lorsque la pièce de Boucicault fut créée au Winter Garden Theatre de New York en 1859, ce fut un succès controversé, mettant en colère les factions pro et anti-esclavagistes. Dans le mélodrame hypothécaire d’une plantation de Louisiane se cache une histoire d’amour entre George, le jeune héritier romantique du domaine, et la fille illégitime du patriarche décédé, Zoé, qui a grandi à Terrebonne dans le cadre de la famille.

George ne sait pas au début que Zoe est une octoroon, ce qui signifie qu’elle est 1/8e de noir, mais il refuse de laisser la loi sur le métissage entraver le désir de son cœur. Plus difficile à surmonter sera la découverte par M’Closky, le méchant surveillant qui possède maintenant la moitié du domaine, que les papiers de liberté de Zoe ne sont pas valides et qu’elle doit donc être vendue avec le reste des esclaves.

Les attitudes raciales de Boucicault sont à la fois progressistes pour son époque et incontestablement traditionalistes, c’est-à-dire suprémacistes blanches. Le terme “octoroon” n’est heureusement plus en circulation, et il est probable que le mélodrame serait resté dans les poubelles de l’histoire sans la curiosité ambivalente de Jacobs-Jenkins.

“An Octoroon” commence par un prologue, dans lequel un substitut de l’auteur, BJJ, se présente au public comme un “dramaturge noir”, une étiquette qu’il ne comprend pas entièrement. Ce rôle est joué par Matthew Hancock, qui, tout en livrant un monologue tentaculaire, applique le whiteface pour se préparer à assumer les rôles de George et de M’Closky.

En plus du plaisir méta-théâtral, Rob Nagle, qui joue le rôle du dramaturge (alias Boucicault), se transforme en personnage amérindien Wahnotee en se maquillant le visage avec du maquillage rouge. Blackface est appliqué par Hazel Lozano, alors qu’elle passe exagérément de l’assistante du dramaturge à deux personnages asservis.

Ce brassage d’identités est exécuté avec insouciance comme un carnaval de ménestrels. BJJ, essayant de s’arracher à un funk dépressif, avait voulu enquêter sur ce qui lui parle encore dans le drame de Boucicault. Mais les acteurs blancs, offensés par le racisme sans excuse de leurs méchants personnages de propriétaires d’esclaves, ont abandonné.

C’est l’histoire d’origine de la pièce que nous regardons, mais BJJ est un narrateur peu fiable. Il ne veut pas que les spectateurs se sentent trop en sécurité dans ce qu’ils voient. À cette fin, de temps en temps, un acteur déguisé en lapin fait une apparition surréaliste. Littéralement, tout peut arriver.

Après un bon départ, la production s’égare rythmiquement alors que l’intrigue de “The Octoroon” est esquissée avec désinvolture. Il est en effet demandé aux interprètes d’exister simultanément dans deux univers théâtraux, celui de Boucicault et celui de Jacobs-Jenkins.

Ce n’est pas une tâche facile, et le casting a des résultats mitigés. Hancock, qui a le défi le plus difficile de jouer à la fois le héros et le méchant, semble parfois sous-alimenté. Mais il frappe à plein régime dans la confrontation violente entre George et M’Closky, une scène de combat dans laquelle Hancock doit se battre. La bagarre solitaire augmente de manière palpitante le pouls de la production.

Nagle en fait trop au début en tant que dramaturge et Wahnotee, mais au moment où il incarne LaFouche, un commissaire-priseur, il maîtrise mieux le cadran de la bande dessinée. Mara Klein dans le rôle de Zoe est tragiquement réservée d’une manière douce mais à une note. Vanessa Claire Stewart, qui joue Dora, une riche belle du Sud entichée de George, et Ratts, le capitaine d’un bateau à vapeur ouvert à l’achat de biens humains, travaille ses costumes avec des effets amusants. Mais le ton dispersé de la production laisse tout le monde déstabilisé.

La caractérisation la plus frappante est celle de Pam Trotter, qui, en tant que Minnie, l’une des travailleuses esclaves de la maison, saisit chaque instant de son temps sur scène. Les plaisanteries de Minnie avec Dido de Kacie Rogers et les querelles avec Grace de Leea Ayers fournissent un commentaire choral avec une touche blasée de la génération X. Le mélange incongru d’idiome moderne et de récit d’avant-guerre alimente l’esprit du projet de Jacobs-Jenkins. Le conseil hilarant de Minnie à Dido : « Je sais que nous sommes des esclaves et evurthang, mais vous n’êtes pas votre travail » capture à la fois la folie de l’esclavage et la cruauté stupéfiante.

Scéniquement, cette production de “An Octoroon” est limitée. Les costumes de Naila Aladdin-Sanders frappent la bonne note, mais le décor de Frederica Nascimento établit peu et la vidéo de Nicholas Santiago se perd dans le remaniement nocturne.

Les concepteurs, cependant, fonctionnaient sans aucun doute avec un budget restreint. Le simple fait de lancer la production dans cette nouvelle aire de jeux extérieure était déjà un miracle. Pourtant, lorsque la mise en scène doit attirer l’attention sur une image encapsulant la violence maléfique du passé raciste de l’Amérique, une image n’est pas seulement trouvée mais maintenue pendant une durée qui rend impossible de détourner le regard.

Jacobs-Jenkins sait que le jeu de Boucicault ne peut pas être racheté, mais il nous met au défi de voir ce qu’il y a là. À travers le prisme ludique du théâtre, « An Octoroon » nous invite à un long regard sur l’histoire culturelle de l’esclavage. Ce n’est pas joli. Le mélodrame ne fait qu’amplifier le ridicule moral. Mais ni l’absurdité ni l’horreur ne disparaîtront en fermant les yeux.

‘Un octoron’

Où : The Fountain Theatre, 5060 Fountain Ave., LA

Quand : 19h du vendredi au lundi. (Vérifiez l’horaire pour les exceptions.) Prend fin le 19 septembre

Info : (323) 663-1525 ou www.FountainTheatre.com

Prix : 25 $ – 45 $ ; Payez ce que vous voulez le lundi soir, sous réserve de disponibilité.

Durée : 2 heures 30 minutes

