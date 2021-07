Oculus dit que le passage à OpenXR ne devrait pas affecter la compatibilité descendante

L’annonce de la semaine dernière que Facebook supprimait ses API PC VR propriétaires a été une surprise à plusieurs égards. Le passage à OpenXR signifiait que Facebook rejoignait enfin d’autres fournisseurs, comme Valve, en adoptant la nouvelle norme de l’industrie pour le développement de la réalité virtuelle. Mais tout le monde n’était pas convaincu que cette décision était une bonne chose, à savoir qu’Oculus abandonnait la prise en charge de ces API après seulement un an.

Nous avons contacté Facebook et obtenu des éclaircissements sur les objectifs de l’entreprise avec le passage à OpenXR, en particulier en ce qui concerne la façon dont les casques et les logiciels plus anciens seront affectés par le passage. Voici ce qu’ils avaient à dire :

À mesure que nous ajoutons de nouvelles technologies à nos casques et que les logiciels s’appuient sur ces nouvelles technologies, certains titres peuvent ne pas fonctionner sur des appareils plus anciens. Mais les applications conçues pour les appareils plus anciens devraient rester compatibles avec les futurs appareils. Comme de nombreuses autres plates-formes l’ont découvert, il peut arriver un moment où nous demanderons aux développeurs de mettre à jour leurs applications, mais notre objectif est de rendre ces moments exceptionnellement rares et de donner un long préavis lorsqu’ils doivent se produire. Un représentant Facebook

Plus précisément, les nouvelles fonctionnalités font référence à des technologies telles que le suivi manuel qui n’ont jamais été disponibles sur les casques PC VR de marque Oculus, tels que l’Oculus Rift et l’Oculus Rift S. Comme toute nouvelle technologie, les utilisateurs devront mettre à niveau leurs casques pour tirer parti du nouveau matériel. fonctionnalités pilotées. Toutes les nouvelles fonctionnalités à venir seront effectuées via l’API OpenXR.

L’assurance de Facebook qu’aucun runtime existant n’est obsolète signifie que tout logiciel existant conçu avec les anciens outils de développement Rift et Quest continuera à fonctionner avec de nouveaux casques. C’était une préoccupation particulière après que Facebook a déclaré qu’il arrêtait la prise en charge de ces API de développement après seulement un an – c’est-à-dire août 2022 – laissant beaucoup de gens se demander ce qui se passerait avec les titres plus anciens qui rompent avec les nouvelles mises à jour logicielles.

De plus, Facebook indique que les développeurs utilisant les plates-formes Unity et Unreal Engine doivent s’attendre à une migration simple lors de la mise à niveau vers des versions plus récentes de ces moteurs. Bien que la mise à niveau du moteur d’un jeu ne soit pas exactement un concept simple, l’idée ici est que les nouveaux jeux utiliseront des moteurs plus récents et, par conséquent, pourront tirer parti de nouvelles fonctionnalités.

Sinon, les jeux existants utilisant des versions plus anciennes des moteurs Unity ou Unreal ne devraient pas voir de problèmes de compatibilité à l’avenir, selon Facebook. Cela inclut également – ​​comme l’a souligné notre représentant – la compatibilité avec SteamVR, garantissant que vous pourrez toujours jouer à SteamVR sur Oculus Quest sans problème. L’Oculus Quest 2 sera relancé le 24 août avec une nouvelle référence et un correctif pour les coussinets en mousse rappelés.

