Oculus Go est désormais libre du contrôle de Facebook avec sa dernière mise à jour logicielle

Oculus a publié un système d’exploitation déverrouillé pour le casque Oculus Go, permettant aux moddeurs et aux développeurs de réutiliser leur matériel pour d’autres applications intéressantes que Facebook n’autoriserait pas autrement.

Si vous possédez un Oculus Go, vous disposez désormais d’un accès root complet et de la possibilité d’installer n’importe quoi sur l’appareil Android. La sortie n’est pas surprenante, car le CTO d’Oculus Consulting, John Carmack, a promis le mois dernier qu’une version de système d’exploitation déverrouillée pour l’Oculus Go serait disponible.

Le système d’exploitation déverrouillé permet également aux utilisateurs d’utiliser pleinement l’ancien casque même après qu’il a cessé de recevoir les mises à jour officielles de Facebook. Le géant des réseaux sociaux a annoncé en juin de l’année dernière qu’il arrêterait l’Oculus Go, le développement de nouvelles applications étant complètement arrêté en décembre 2020 alors qu’il se concentrait sur la série Oculus Quest.

Néanmoins, Facebook continuera à publier des mises à jour de micrologiciel et de sécurité pour le casque jusqu’en 2022. Au-delà de cette période, cependant, l’Oculus Go appartiendra au passé, caché dans l’une de vos boîtes de stockage si le système d’exploitation déverrouillé n’était pas arrivé. La nouvelle version du système d’exploitation permet de télécharger la mise à jour finale pour l’Oculus Go, même dans quelques décennies.

Avec la dernière version, vous pouvez maintenir le casque à jour pour toutes les applications ou tous les jeux auxquels vous souhaitez jouer, y compris la plupart des meilleurs jeux Oculus Quest 2, même après que Facebook a cessé de publier des mises à jour officielles. Un compte Facebook n’est plus nécessaire pour utiliser le casque.

Cependant, il y a une grosse mise en garde. Le processus est irréversible et vous ne recevrez plus de mises à jour en direct une fois que vous aurez installé le système d’exploitation déverrouillé. D’un autre côté, si vous avez enfin pris votre décision, vous pouvez vous rendre sur le site Web d’Oculus et lire le guide sur l’utilisation du logiciel sur le casque.

