Oculus peut mettre à niveau Oculus Quest 2 avec 128 Go de stockage

Une récente photo anonyme d’Imgur repérée par le showrunner BMF VR Matt Quinlan implique qu’Oculus vendra un Oculus Quest 2 de 128 Go, qui n’est actuellement livré qu’avec 64 Go ou 256 Go de stockage. L’emballage et le lettrage semblent correspondre à la boîte Quest 2 actuelle.

“La rumeur veut que le Quest 2 de 64 Go soit actualisé avec un disque dur plus gros 🤔”, a tweeté Quinlan hier. « Cela ne semble pas être autre chose de nouveau, il suffit de changer la norme de 64 Go à 128 Go, soi-disant pour le même prix. »

Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, un autre tweet récent a capturé une publicité Shonen Jump Plus pour l’Oculus Quest 2, qui se terminait par “128 Go/256 Go” imprimé clairement. Cela suggère qu’un Oculus Quest 2 de 128 Go remplacera vraiment le modèle de 64 Go, du moins sur les marchés internationaux. Cette ligne a ensuite été supprimée de l’annonce en ligne.

A la fin quand même. pic.twitter.com/eYQFKMbNYA – Tsuki (@Tsukinune) 17 juillet 2021

Actuellement, le modèle Oculus Quest 64 Go n’est pas disponible à la vente sur Oculus.com. Nous pouvons supposer que la nouvelle version sera bientôt disponible à la vente, étant donné qu’Oculus ne voudra pas manquer les ventes du casque de base pendant longtemps.

Quiconque achète un nouveau Quest 2 s’est posé la même question : est-ce que j’achète le Quest 2 de 64 Go ou la mise à niveau de 256 Go ? Quadrupler le stockage pour seulement 100 $ est une très bonne affaire, et les récents jeux Quest 2 ont gonflé en taille, ce qui rend plus difficile l’installation d’une bibliothèque complète sur un casque standard de 64 Go. En passant à 128 Go – la même quantité de stockage que l’Oculus Quest 1 mis à niveau – Oculus a apparemment reconnu que son stockage actuel ne le couperait pas pour la plupart des joueurs VR.

Nous avons contacté Oculus pour commenter cette rumeur, et on nous a dit “Merci d’avoir contacté, mais nous n’avons rien à partager à ce sujet.”

Bien que cette mise à niveau possible soit excitante, elle viendra trop tard pour la plupart des fans de VR. Nous savons d’après Counterpoint Research qu’Oculus avait vendu 4,6 millions de casques jusqu’en mars 2021, et ce nombre n’a fait qu’augmenter depuis lors. Ceux qui ont acheté le modèle 64 Go – qui inclut l’auteur de cet article – devront se contenter de ce montant jusqu’à l’arrivée de l’Oculus Quest 3. Nous pouvons toutefois espérer que le Quest 3 disposera de 128 Go de stockage de base.

Propriétaires du Quest 2 de 64 Go, criez dans les commentaires : que ressentez-vous cette nouvelle ? Regrettez-vous d’avoir acheté le modèle de base ou vous contentez-vous de votre stockage actuel ?

