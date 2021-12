Oculus Quest 2 128 Go contre 256 Go : lequel acheter ?

La taille Boucle d’or

Oculus Quest 2 128 Go

Plus d’espace à explorer

Oculus Quest 2 256 Go

L’Oculus Quest 2 de 128 Go prend en charge les mêmes fonctionnalités et jeux que la version de stockage plus grande. Depuis qu’Oculus a mis à niveau le modèle de base de 64 Go à 128 Go, il est facile de recommander le Quest 2, plus abordable, comme modèle idéal.

299 $ sur Amazon

Avantages

Moins cher Prend en charge toutes les mêmes fonctionnalités et jeux Exécute tous les jeux Oculus Quest originaux

Les inconvénients

Pas de slot microSD pour un stockage extensible

L’Oculus Quest 2 avec 256 Go de stockage vous offre suffisamment d’espace pour 20 à 50 jeux Oculus Quest avant de manquer d’espace. Il y a suffisamment d’espace pour télécharger un film pour le visionner hors ligne, mais ne devenez pas fou avec cela car il n’y a pas de fente pour carte microSD. Au-delà de cela, cette version n’a pas de fonctionnalités exclusives.

399 $ sur Amazon

Avantages

Encore plus d’espace pour les jeux Espace supplémentaire pour le stockage multimédia Exécute tous les jeux Oculus Quest originaux

Les inconvénients

30% plus cher Pas de slot microSD pour un stockage extensible

Oculus Quest 2 128 Go contre Oculus Quest 2 256 Go : prix et disponibilité

Choisir entre l’Oculus Quest 128 Go contre 256 ? Les deux variantes prennent en charge les mêmes fonctionnalités et ont la même bibliothèque de jeux. La seule différence est la quantité de stockage disponible et le prix de chaque appareil.

Après une brève interruption des ventes en août 2021, Oculus a lancé un nouveau SKU qui a doublé la quantité d’espace de stockage à 128 Go sans changer le prix du modèle d’origine de 64 Go. Cela signifie que nous pouvons à nouveau recommander la version la plus abordable de l’Oculus Quest 2 comme la meilleure version pour la plupart des gens.

Les joueurs qui voudraient peut-être un peu se préparer à l’avenir pourraient toujours envisager la version 256 Go, mais le prix de 399 $ la rend moins abordable pour la plupart. La version originale d’Oculus Quest 256 Go n’avait pas beaucoup de sens pour dépenser de l’argent supplémentaire, car les jeux Quest originaux avaient une taille moyenne d’environ 1 à 2 Go. De nos jours, les meilleurs jeux Quest 2 oscillent désormais entre 8 et 12 Go pour de nombreux titres.

Cela dit, 128 Go sont toujours suffisants pour les personnes qui ne prévoient pas d’installer plus de 20 à 30 jeux à la fois, d’autant plus que le prix des meilleurs accessoires Oculus Quest 2 peut s’accumuler rapidement.

Gardez simplement à l’esprit que le Quest 2 ne prend pas du tout en charge le stockage extensible. Donc, si vous cherchez à stocker un tas de films pour une visualisation hors ligne – ou à installer tous les jeux en même temps – le modèle de 256 Go peut être plus logique.

Oculus Quest 2 128 Go contre Oculus Quest 2 256 Go : quelle est la différence ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les casques Oculus Quest 128 Go contre 256 Go ont les mêmes graphiques, système d’exploitation, bibliothèque de jeux et fonctionnalités technologiques. Le facteur de forme est également le même, ils fonctionnent donc avec les mêmes couvre-visages ou serre-têtes Quest 2. Ils sont même de la même couleur – blanc. La seule différence est la quantité de stockage disponible et le prix.

Catégorie Oculus Quest 2 128 Go Oculus Quest 2 256 Go Commandes manuelles Deux manettes tactiles Deux manettes tactiles Stockage 128 Go 256 Go 6 degrés de liberté Oui Oui Suivi Oculus Guardian Oui Oui Prise en charge Oculus Link Oui Oui Emplacement microSD Non Non Prise en charge du stockage USB-C Oui Oui Wi-Fi 6 Oui Oui Stockage en nuage Oui Oui Prix 299 $ 399 $

Chaque casque doit fonctionner de manière identique dans pratiquement tous les scénarios. La seule exception serait de remplir votre modèle de 128 Go à une capacité supérieure à 99%, ce qui pourrait causer des problèmes lors de la sauvegarde de jeux. Cela m’est arrivé une fois en jouant à Jurassic World Aftermath sur le modèle d’origine de 64 Go de Quest 2, ce qui a corrompu mon fichier de sauvegarde car il n’avait pas assez d’espace pour écrire l’intégralité de la sauvegarde.

Comme toute console de jeu, l’Oculus Quest 2 utilise une bonne partie de son stockage pour les logiciels requis : 11,3 Go, pour être exact. De plus, il est préinstallé avec quelques démos et didacticiels Premiers pas, mais ceux-ci peuvent être désinstallés si vous le souhaitez, libérant quelques centaines de mégaoctets. En pratique, vous obtenez un peu plus de 116 Go de stockage réel avec le Quest 2 de 128 Go, tandis que le Quest 2 de 256 Go dispose de 245 Go pour le stockage des jeux.

Oculus Quest 2 128 Go contre Oculus Quest 2 256 Go : tailles de jeu, sauvegardes de jeu et multimédia

Source : Nick Sutrich / Android Central

Vous pouvez stocker du contenu et des médias personnalisés sur l’Oculus Quest 2, mais la plupart des utilisateurs ne stockeront que les jeux officiels directement sur l’appareil. Donc, pour décider de l’espace dont vous avez réellement besoin, pensez au nombre de jeux que vous envisagez d’acheter et à la taille moyenne des jeux pour chacun.

Les jeux Oculus Quest originaux n’occupaient qu’environ 1 à 2 Go d’espace, mais les jeux récents ont considérablement augmenté cette taille jusqu’à 8 à 12 Go ou plus.

En regardant certains des meilleurs jeux Oculus Quest 2, de nombreux classiques sont de 2 Go et moins, avec des jeux populaires comme Beat Saber (643 Mo), Pistol Whip (1,8 Go), Echo VR (650 Mo), Rec Room (1,7 Go), et SUPERHOT (1,96 Go) ne saisissant qu’une petite partie de l’espace de stockage.

D’un autre côté, les jeux plus récents créés avec la puissance graphique améliorée de Quest 2 ont tendance à être un peu plus gros : Star Wars : Tales From the Galaxy’s Edge fait 5,69 Go, Walking Dead : Saints & Sinners fait près de 12 Go et Myst presque 9 Go.

Il convient également de noter que la taille des jeux augmentera si vous téléchargez du contenu téléchargeable ou du contenu personnalisé, comme le téléchargement de chansons Beat Saber personnalisées ou de l’un des packs de chansons DLC disponibles.

L’une des bizarreries les plus étranges du système d’exploitation Oculus est que les mises à jour nécessitent un espace supplémentaire pour être téléchargées et décompressées avant d’être installées, ce qui signifie que vous devrez disposer d’au moins autant d’espace libre supplémentaire que le jeu prend. Cela peut être particulièrement difficile sur les jeux plus volumineux, ce qui vous obligera à libérer de l’espace avant la mise à jour.

En moyenne, vous pourrez probablement installer confortablement 30 à 40 jeux sur le modèle 128 Go Quest 2. Bien sûr, si vous commencez à manquer d’espace, vous pouvez toujours désinstaller des jeux pour faire de la place pour de nouveaux, mais il est probablement peu probable que la plupart des gens gardent plus de 30 jeux activement joués sur leur casque à la fois.

The Quest obtient enfin un système de sauvegarde dans le cloud qui empêchera les joueurs de perdre leurs fichiers de sauvegarde lorsque les jeux sont désinstallés.

Jusqu’à récemment, la désinstallation d’un jeu supprimait définitivement vos données de sauvegarde, ce qui nous a incités à recommander le modèle 256 Go. Mais un nouveau système de sauvegarde dans le cloud préserve automatiquement vos données de sauvegarde. Même les anciens jeux créés avant le système de sauvegarde dans le cloud d’Oculus sont compatibles ; et il sauvegarde rétroactivement toutes les sauvegardes situées sur la quête, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

La mise à jour v35 Quest fin novembre a ajouté des sauvegardes dans le cloud, ce qui signifie que vous pouvez supprimer des jeux du 128 Go Quest 2 sans crainte. Avoir le modèle 256 Go signifie que vous n’avez pas à surveiller votre espace de stockage d’aussi près. Mais maintenant, vous pouvez supprimer en toute sécurité les jeux que vous avez déjà battus, sachant que vous pouvez toujours les télécharger à nouveau plus tard si l’envie vous en prend.

Un cas particulier est si vous prévoyez de télécharger des copies de films, d’émissions de télévision, de musique ou d’autres éléments multimédias sur votre Quest 2, afin de pouvoir les regarder en VR. Le contenu vidéo de haute qualité, surtout s’il s’agit de 4K, a tendance à occuper plusieurs gigaoctets d’espace pour chaque émission ou film, ce qui signifie que votre Quest 2 de 128 Go se remplira plus rapidement que le Quest 2 de 256 Go. Supprimer et gérer le stockage pour le contenu personnalisé est bien plus d’un tracas.

Nous sommes à peu près sûrs que cela s’applique à une clientèle de niche, car la plupart des utilisateurs diffuseront simplement du contenu sur les meilleures applications multimédias pour l’Oculus Quest 2 comme YouTube, Prime Video et Netflix sans le télécharger. Mais si vous envisagez de télécharger votre contenu personnel, pensez fortement au 256 Go Quest 2.

Oculus Quest 2 128 Go contre Oculus Quest 2 256 Go : 128 Go sont les meilleurs pour le joueur moyen

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les personnes qui envisagent de jouer principalement à des jeux natifs de Quest sur leur Oculus Quest 2 ne devraient pas avoir de problème de stockage de si tôt. Avec suffisamment d’espace pour accueillir confortablement au moins 30 jeux à la fois, le 128 Go Quest 2 est un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à obtenir la version au meilleur prix du dernier casque VR de Meta.

Pour tous ceux qui envisagent d’utiliser principalement leur Quest 2 pour jouer à des jeux PC VR, la quantité de stockage sur l’Oculus Quest 2 ne sera pas très préoccupante puisque les fichiers de jeu SteamVR et Oculus Rift sont stockés sur votre PC. Des jeux comme Half-Life: Alyx, qui sont trop volumineux pour le Quest 2, ne prendront pas un seul mégaoctet sur le casque lui-même.

Étant donné que vous économiserez 100 $ en optant pour le 64 Go Quest 2 moins cher, vous pouvez vous procurer quelques-uns des meilleurs accessoires Oculus Quest 2 pour améliorer le confort de votre casque et prolonger la durée de vie de la batterie. Un excellent routeur Wi-Fi 6 fera la plus grande différence si vous recherchez une expérience PC VR sans fil, car des applications comme Virtual Desktop peuvent offrir une expérience sans fil presque parfaite sur des réseaux rapides et des PC puissants.

Oculus Quest 2 128 Go contre Oculus Quest 2 256 Go : 256 Go est le meilleur choix pour les utilisateurs expérimentés

Source : Nick Sutrich / Android Central

Bien qu’il soit formidable d’avoir le double de l’espace de stockage pour des jeux supplémentaires, le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de cet espace de stockage – et qui sont prêtes à payer 100 $ de plus pour l’obtenir – est probablement assez faible. Cela dit, si vous êtes un joueur qui passe régulièrement d’un jeu à l’autre à la fois, ou si vous vous retrouvez souvent à revenir à d’anciens jeux pour améliorer votre meilleur score, le modèle 256 Go pourrait vous convenir. Sinon, restez sur le modèle 128 Go et économisez de l’argent.

Le meilleur ajustement pour la plupart

Oculus Quest 2 128 Go

Une option économique

L’Oculus Quest 2 de 128 Go prend en charge les mêmes fonctionnalités et jeux que la version plus grande. Étant donné que Meta a doublé la quantité de stockage de la version originale de Quest 2 sans augmenter le prix, il est difficile de prétendre que vous aurez besoin de quelque chose de plus.

Pièce pour travailler

Oculus Quest 2 256 Go

Assez de stockage pour une plus grande bibliothèque

Cette version avec une plus grande capacité de stockage pourra garder plus de jeux et de médias sur votre appareil à la fois. Bien qu’il n’ait toujours pas de slot microSD, il peut stocker plusieurs jeux et plusieurs fichiers multimédias plus volumineux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.

Mise en charge

Le câble de charge du Quest 2 est trop court. Voici quelques alternatives !

Le Quest et le Quest 2 sont tous deux livrés avec des câbles de charge, mais votre câble Quest d’origine est peut-être usé, tandis que le câble Quest 2 inclus est trop court pour être utilisé lorsque vous portez le casque. N’importe quel câble de charge avec au moins une tête USB-C peut fonctionner, mais voici nos recommandations.