Oculus Quest 2 obtient AR – mais le Quest 3 pourrait-il aller plus loin?

Oculus se lance dans la RA, et cela a de grandes répercussions sur l’orientation future de l’entreprise et sa gamme populaire de casques VR – en particulier l’éventuel Oculus Quest 3.

La société appartenant à Facebook a récemment annoncé son intention d’ouvrir sa plate-forme Oculus aux développeurs de réalité augmentée, leur permettant d’utiliser le casque Oculus Quest 2 pour héberger des jeux et des applications AR plutôt que simplement des titres VR – ouvrant la voie à une explosion à la fois des consommateurs et les applications professionnelles sur le célèbre casque autonome.

L’introduction de la RA dans un casque VR peut être déroutante à première vue, en particulier en raison de la distinction traditionnelle entre le matériel AR et VR.

Alors que les casques VR nécessitent des visières étendues qui couvrent notre champ de vision et nous plongent dans une réalité différente, les produits AR ont tendance à prendre la forme de lunettes intelligentes comme les Google Glass ou Microsoft Hololens, qui recouvrent notre environnement d’images générées par ordinateur – dans quoi tend à être un champ de vision très limité.

Mais Facebook envisage d’utiliser son matériel VR existant – et sa base d’installation existante – pour se positionner également en tant que fournisseur de produits AR, et cela pourrait être la percée dont AR a besoin pour se généraliser. Plutôt que d’avoir à développer un intérêt séparé pour la technologie AR, Facebook peut canaliser ces applications directement vers les passionnés actuels de réalité virtuelle, et tester les eaux pour plus d’investissement AR sur toute la ligne.

Ce qui rend cela possible, c’est la série de quatre caméras intégrées à l’extérieur du boîtier du Quest 2. Ces caméras peuvent essentiellement enregistrer l’environnement du porteur et afficher le flux sur l’écran à l’intérieur du casque, permettant à quiconque de regarder à l’extérieur, comme à travers une fenêtre.

(Crédit image : Oculus / Facebook)

Il s’agit apparemment d’une mesure de sécurité – vous pouvez donc voir dans qui ou dans quoi vous entrez – mais il existe clairement d’autres applications pour ces capacités de caméra, comme le montre l’incursion de Facebook dans la réalité augmentée. Ce n’est que le début, bien sûr, et sans aucune application AR sur la plate-forme pour le moment, c’est principalement une invitation aux développeurs à commencer à travailler sur des idées. Les avantages pour les consommateurs de tous les jours sont également probablement loin.

Cependant, cette annonce pourrait également avoir d’énormes répercussions sur la direction de la gamme de casques VR Oculus, en particulier avec le spectre d’un Oculus Quest 3 ou Quest Pro à l’horizon. Voici pourquoi.

Voir en couleur

Nous avons parlé à Peter Maddalena, directeur de VRCraftworks, une agence qui crée des expériences VR, AR et de réalité mixte pour les marques du monde entier – et a ses racines dans la même communauté VR en ligne qui a vu Palmer Luckey donner naissance au tout premier prototype de casque Oculus. .

Maddalena dit que l’introduction de capacités AR dans le casque Oculus parvient à contourner la “limitation habituelle des lunettes AR”, qui est le champ de vision étroit qu’elles offrent habituellement. Le large écran semblable à une visière que l’on trouve dans un casque VR élargit considérablement le champ de vision et la portée de tous les objets de réalité augmentée.

“Tout d’un coup, au lieu d’avoir ce petit écran, vous avez tout le champ de vision, ce qui vous donne plus d’opportunités de placer des objets d’intérêt autour de cet espace”, explique Maddalena.

Cependant, Maddalena admet que les itérations actuelles des casques Oculus Quest ne sont pas non plus des supports parfaits de la RA. « La pression sur les appareils portables est de devenir plus léger, plus fin, plus semblable à des lunettes », même si les casques VR restent relativement lourds. L’utilisation d’un casque immersif pour enregistrer et afficher votre environnement est une solution de contournement intelligente, mais cela restera sans aucun doute une expérience semi-isolante pour le moment.

Les lunettes AR peuvent être discrètes, mais leurs capacités sont loin derrière les casques VR (Crédit image: TechRadar)

La configuration à quatre caméras du Quest 2 est assez avancée par rapport aux autres casques commerciaux sur le marché, mais ces caméras sont toujours en noir et blanc, ce qui signifie que, même si les objets AR sont présentés en couleur, ils seront sur un fond monochrome de l’environnement du porteur. Cependant, Maddalena nous dit que «ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il y a beaucoup d’IA qui vous permet de transformer des images en noir et blanc en images en couleur… alors c’est peut-être un tremplin, jusqu’à ce que la quête arrive. avec des caméras couleur.

Ces caméras ne s’alignent pas non plus avec vos yeux, ce qui signifie que vous obtenez un flux vidéo sous des angles peu intuitifs, ce qui signifie que votre perception de la profondeur ne sera probablement pas aussi transparente avec un flux direct qu’elle le serait avec, eh bien, votre vision réelle.

Bien sûr, donner des outils de réalité augmentée aux développeurs est encore loin du lancement de leurs premiers efforts, et il faudra peut-être un certain temps avant qu’Oculus ne dispose d’une bibliothèque de réalité augmentée qui vaut vraiment la peine d’être consultée. « Ce n’est pas ce que j’appellerais une fonctionnalité qui tue », dit Maddalena, « car les fonctionnalités qui tuent sont basées sur le contenu. »

Augmenté ou pixelisé ?

Bien sûr, au tout début des efforts de RA d’Oculus, les véritables améliorations sont susceptibles de venir avec du matériel plus avancé plus tard, plus personnalisé pour les besoins et les exigences de la RA.

Un matériel plus petit et des écrans à plus haute résolution ne feront qu’aider; après tout, alors que les images générées par ordinateur peuvent toujours sembler assez bonnes sur un écran basse résolution (bonjour Nintendo Switch), les images et les objets de la vie réelle peuvent rapidement sembler un peu pixelisés, et non comme nous nous attendons à les percevoir. Des caméras plus avancées capables de capturer la couleur seront nécessaires pour bien faire, et c’est quelque chose que nous ne pouvons qu’espérer obtenir dans un Oculus Quest 3 ou Quest Pro aussi.

La HP Reverb pourrait également être configurée pour obtenir des capacités AR similaires (Crédit image: Future)

Leo Gebbie, analyste technologique chez CCS Insight, nous dit que « les casques qui peuvent mélanger de manière transparente les mondes réel et numérique […] nécessitent une base solide de spécifications techniques – y compris un écran à très haute résolution et de puissantes caméras externes – afin de fournir une expérience convaincante. C’est là que je suggérerais que nous sommes encore loin du passage AR sur les appareils VR grand public étant une bonne idée dans la pratique.

La principale chose à faire pour Facebook à ce stade est d’entrer tôt et de s’établir comme le meilleur site pour le développement de la RA en plein essor – bien qu’il n’ait pas besoin de le faire pour les consommateurs. Les casques Oculus sont toujours vendus pour leur capacité à offrir des expériences VR à eux seuls, et au moment où les applications AR rattraperont leur retard, il y aura une énorme base d’installation prête à commencer à les essayer avec leur matériel Quest.

Nous sommes sûrs qu’Oculus voudra éviter de recréer le lancement raté du Magic Leap One, un casque AR grand public avec un design élégant et un prix exorbitant qui, malgré une première vague de battage publicitaire, n’a tout simplement pas résonné au quotidien. consommateurs – sans le public pour attirer les développeurs, ni le contenu pour attirer un public en premier lieu. Le Quest 2 à prix modéré, cependant, a déjà une base d’utilisateurs pour commencer, réduisant considérablement le risque de ses investissements AR (et de ceux des développeurs).

“Les développeurs voudront atteindre la base d’utilisateurs installés sur Oculus et l’utilisation des appareils de Facebook sera le meilleur moyen d’y parvenir”, déclare Gebbie.

Le spectre de la quête 3

(Crédit image: Shutterstock / Andrush)

En avril 2021, l’exécutif de Facebook, Andrew Bosworth, nous a parlé d’une nouvelle itération de Quest en cours de développement, bien qu’apparemment un “Quest Pro” plutôt qu’un troisième versement, suggérant un modèle de plus haute spécification conçu pour s’adapter à la moins puissante Quest 2. ” Il n’y a pas de Quest 3, il n’y a qu’un Quest 2 », a déclaré Bosworth, ajoutant que « nous voulons introduire de nouvelles fonctionnalités dans le casque. […] et c’est encore un peu loin.

Alors que le Quest 2 se vend relativement bien, il ne semble pas y avoir d’appétit pour le remplacer tout de suite, et cette poussée dans AR verra sans aucun doute le Quest 2 devenir un terrain d’essai pour les développeurs AR en herbe qui espèrent faire ou porter Le premier grand succès d’Oculus en réalité augmentée. Une fois ces dents coupées, cependant, il se tournera vers un successeur ou un modèle plus puissant pour réaliser le potentiel de l’AR sur la plate-forme Oculus.

Maddalena nous dit qu’il est « toujours trouvé [the Quest 2] assez puissant », mais les futures itérations ne feront qu’améliorer l’échelle et la portée de ce que les développeurs VR et AR peuvent faire. “J’ai juste hâte de pouvoir faire plus, des techniques d’éclairage plus sophistiquées et un contenu plus intéressant, sans avoir nécessairement à me soucier de réduire le nombre d’ombres ou de maintenir la fréquence d’images élevée.”

Tous ceux à qui nous avons parlé étaient confiants en disant que les concurrents d’Oculus suivraient probablement, en utilisant la technologie de caméra passthrough dans le HTC Vive Pro, ou HP Reverb G2, pour commencer à tester les applications AR – avec un avenir d’appareils plus fluides et capables. en magasin qui peut facilement entrer et sortir de différentes expériences de réalité mixte. Étant donné que le Vive Pro ne dispose que de deux caméras, cela semble être une autre chance pour Oculus de prendre le dessus sur son concurrent.

Comme le dit Gebbie, “à plus long terme, je suis certain que nous commencerons à voir des produits de réalité mixte qui brouillent totalement les frontières entre VR et AR, démontrant la puissance de l’ensemble du spectre XR dans un seul appareil.”

Les consommateurs joueront un rôle clé

(Crédit image : oculus)

Cependant, nous sommes encore loin de la facilité logistique nécessaire pour rendre les casques VR et AR aussi courants que, disons, le smartphone.

Faisal Galaria, PDG de Blippar – une agence qui crée des expériences AR sur mesure – prédit que nous aurons besoin de casques, “à la fois AR et VR, pour mincir afin qu’ils deviennent un accessoire naturel et quotidien. C’est à ce moment-là que la RA deviendra omniprésente […] Les casques VR sont toujours limités par la portabilité et la mobilité, et ce n’est pas quelque chose que vous vous attendez à voir dans la vie de tous les jours dans les années à venir.

Oculus est également désormais une filiale de Facebook, et il est impossible de séparer entièrement les stratégies des deux sociétés. Galaria suggère que l’hypothétique Oculus Pro “donnera également aux utilisateurs un accès plus large au contenu auto-généré, plutôt que de consommer le contenu qui leur est fourni” – en suivant la stratégie de contenu dirigée par l’utilisateur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram (ce dernier étant également détenu par l’ancien). Après tout, les nouveaux utilisateurs d’Oculus ont besoin d’un compte Facebook, tandis que les plus anciens devront en lier un d’ici 2023.

Galleria nous dit que « Oculus a également mis en place une audience captive qui est inscrite avec un compte Facebook, ce qui donne à Facebook la possibilité d’analyser les utilisateurs et leurs activités et de diriger un contenu personnalisé à leur manière, ce qui ouvre vraiment des possibilités potentielles de raffinement, d’immersion, des expériences AR personnalisées (et éventuellement de la publicité).

Ainsi, la clé ici n’est peut-être pas seulement le travail des développeurs, mais l’engagement des utilisateurs à garantir que la plate-forme AR d’Oculus regorge de contenu que vous n’obtiendrez nulle part ailleurs. Moins d’Oculus 3, plus d’Oculus Me.