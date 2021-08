Oculus Quest 2 ou Oculus Quest ? Nous vous aiderons à décider si vous devez mettre à niveau

Nouveau et amélioré

Avantages Processeur plus rapide et plus de RAM Affichage 120 Hz et prise en charge Wi-Fi 6 Plus léger que l’Oculus Quest d’origine Option pour jusqu’à 256 Go de stockage Prend en charge tous les jeux Oculus Quest Inconvénients N’a qu’une prise casque Ne fonctionne pas avec certains anciens accessoires Manque de « vrais noirs ” en raison de l’écran LCD

L’Oculus Quest 2 est plus léger et plus puissant que son prédécesseur. Avec le processeur Snapdragon XR2, un nouvel écran 120 Hz, 128 Go ou 256 Go de stockage et 6 Go de RAM, l’Oculus Quest 2 est le meilleur moyen de découvrir la plate-forme Oculus.

Avantages Joue à une bibliothèque croissante de jeux Oculus Quest Prend en charge les anciens jeux Oculus Go Possède deux prises casque, permettant plus d’options Affiche les “vrais noirs” avec écran OLED Inconvénients Plus lourd que l’Oculus Quest 2 A un processeur vieux de plusieurs années Option RAM Max de 128 Go de stockage

L’Oculus Quest original était un excellent casque pour son époque, mais il a été adopté à peu près dans tous les sens par son successeur, l’Oculus Quest 2.

L’Oculus Quest original était un excellent casque pour son époque, et Facebook l’a amélioré à tous les niveaux lors de la conception de l’Oculus Quest 2. L’Oculus Quest 2 est plus léger, plus puissant et plus raffiné que son prédécesseur.

Mais ce ne sont pas seulement les améliorations matérielles qui en font un meilleur choix. Comme toute nouvelle console, l’Oculus Quest 2 recevra des jeux exclusifs à l’avenir, à commencer par Resident Evil 4 VR. De plus, Oculus a apporté des améliorations significatives à l’expérience logicielle depuis le lancement de Quest 2 à l’automne 2020, notamment en mettant l’affichage à 120 Hz et en doublant le taux de rafraîchissement des caméras externes pour une meilleure expérience de suivi des mains.

Puisque nous savons qu’il n’y a pas d’Oculus Quest 3 ou d’Oculus Quest Pro à venir en 2021; nous sommes là pour vous aider à décider s’il vaut la peine de passer de votre Oculus Quest d’origine à un Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 vs Oculus Quest : comparaison des spécifications

Facebook a amélioré l’Oculus Quest 2 dans tous les domaines par rapport à son prédécesseur. Le processeur Snapdragon XR2 est plusieurs générations plus récent que le Snapdragon 835 de l’Oculus Quest original, et les 6 Go de RAM de l’Oculus Quest 2 aident le casque à fonctionner plus facilement.

Toutes ces améliorations internes s’additionnent. Dans notre Oculus Quest 2 vs. Oculus Quest, les jeux de comparaison graphiques étaient nettement meilleurs sur l’Oculus Quest 2, même au lancement. De nos jours, toutes les nouvelles versions de jeux présentent des graphismes améliorés lorsqu’elles sont jouées sur un Oculus Quest 2 par rapport à l’Oculus Quest original.

L’Oculus Quest 2 offre de meilleures performances avec un taux de rafraîchissement et une fréquence d’images plus élevés, des images plus nettes et des jeux plus esthétiques. Alors que de plus en plus de développeurs tirent parti du matériel de l’Oculus Quest 2, les jeux continueront à fonctionner et à paraître encore mieux sur le dernier matériel de casque.

Catégorie Oculus Quest 2 Processeur Oculus Quest Snapdragon XR2 Snapdragon 835 RAM 6 Go 4 Go Taux de rafraîchissement de l’écran 120 Hz 72 Hz Pixels par œil 1 832 x 1 920 1 440 x 1 600 Commandes manuelles Deux contrôleurs tactiles Deux contrôleurs tactiles Stockage 128 Go

256 Go 64 Go

128 Go 6 degrés de liberté Oui Oui Suivi Oculus Guardian Oui Oui Prise en charge Oculus Link Oui Oui Emplacement microSD Non Non Prise en charge du stockage USB-C Oui Oui Prise en charge Wi-Fi Wi-Fi 5 et 6 Wi-Fi 5 Poids 503g 571g Couleur Blanc Noir Prix de départ 630 $ 475 $

En plus d’améliorer les principaux composants internes du matériel, Facebook a également affiné la conception lors de la fabrication de l’Oculus Quest 2. En conséquence, l’Oculus Quest 2 est plus léger, possède des contrôleurs tactiles plus ergonomiques et prend en charge plus d’accessoires que jamais.

Oculus Quest 2 vs Oculus Quest : une tarification adaptée à votre budget

Le prix de l’Oculus Quest 2 a été l’une des plus grandes surprises lors de son lancement en 2020. Plutôt que de s’aligner sur le prix de lancement de l’Oculus Quest, l’Oculus Quest 2 commence à 299 $. Avec un prix de départ inférieur de 100 $ à celui de l’Oculus Quest d’origine, il est beaucoup plus facile de passer à la prochaine génération de VR.

En creusant encore plus l’écart, ce modèle à 299 $ est désormais livré avec 128 Go de stockage interne. C’est la même quantité de stockage que l’Oculus Quest d’origine à 500 $. 399 $ portera ce stockage total à 256 Go, laissant encore plus de place pour les jeux et les applications à l’avenir. Si vous vous demandez si le coût supplémentaire en vaut la peine, nous avons une ventilation complète comparant les versions 128 Go et 256 Go de l’Oculus Quest 2 pour vous aider.

Oculus Quest 2 contre Oculus Quest : affichage brillant

L’affichage de l’Oculus Quest 2 est également considérablement amélioré. Alors qu’il ne prenait en charge que 72 Hz au lancement, l’Oculus Quest 2 a reçu une mise à jour qui a augmenté ce taux de rafraîchissement à 120 Hz. C’est une amélioration de 60 % du taux de rafraîchissement en une seule génération ! L’écran de l’Oculus Quest 2 a également beaucoup plus de pixels que celui de l’Oculus Quest d’origine.

L’écran Oculus Quest 2 utilise une disposition à rayures RVB, ce qui signifie que les sous-pixels sont disposés en ligne droite. Cette ligne droite se forme bien avec les autres lorsque vous les assemblez dans la grille carrée qui constitue l’affichage. À l’inverse, l’Oculus Quest original utilise un motif PenTile en diamant, qui laisse des espaces entre les pixels lorsqu’il est disposé en grille.

Le résultat est un affichage plus net par rapport aux écrans PenTile OLED. Même si l’Oculus Quest 2 et l’Oculus Quest avaient le même nombre de pixels – ce qui n’est pas le cas – un affichage à rayures RVB serait toujours plus net.

Le seul inconvénient de l’écran de l’Oculus Quest 2 est qu’il est LCD plutôt qu’OLED. En conséquence, les noirs ne sont pas aussi sombres sur l’Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 vs Oculus Quest : qu’en est-il des comptes Facebook ?

L’Oculus Quest 2 est le premier casque de Facebook à obliger les gens à utiliser un compte Facebook. Cela est considéré comme un inconvénient pour certains, mais l’Oculus Quest d’origine nécessitera également un compte Facebook à l’avenir pour conserver toutes ses fonctionnalités.

Facebook met fin à la prise en charge des comptes Oculus le 1er janvier 2023. Cependant, les utilisateurs auront la possibilité de fusionner leurs comptes Oculus et Facebook avant cette date. Si une personne choisit de ne pas fusionner ses comptes, elle peut toujours utiliser un casque plus ancien, “mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook”, selon Facebook. Facebook n’explique pas complètement ce qui se passera si les gens ne fusionnent pas leurs comptes, mais déclare que “certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner”.

Oculus Quest 2 vs. Oculus Quest : Une bibliothèque de jeux en pleine croissance

Les deux casques partagent la même bibliothèque croissante des meilleurs jeux Oculus Quest 2. Jusqu’à la sortie de Resident Evil 4 VR, chaque jeu pour l’Oculus Quest fonctionnera également sur l’Oculus Quest 2. Gardez à l’esprit que, même si la plupart des jeux fonctionnent sur les deux casques, tous les jeux auront une meilleure apparence et probablement de meilleures performances sur l’Oculus Quest 2 .

Les deux casques prennent également en charge Oculus Link, vous permettant de jouer à des jeux PC VR en connectant votre casque VR à un PC de jeu, soit via un câble, soit sans fil via le réseau Wi-Fi de votre maison. De plus, étant donné qu’il prend en charge les meilleurs routeurs Wi-Fi 6, les jeux PC VR sans fil sur le Quest 2 seront plus beaux et plus réactifs que sur l’Oculus Quest d’origine.

Les titres PC VR auront une meilleure apparence sur l’Oculus Quest 2 car l’écran du Quest 2 est plus net et d’une résolution plus élevée.

Oculus Quest 2 vs. Oculus Quest : faut-il mettre à niveau ?

Il n’est pas surprenant que l’Oculus Quest 2 soit meilleur que l’Oculus Quest à presque tous les égards. Si l’Oculus Quest 2 n’était pas meilleur, ce serait un motif de préoccupation. C’est comme si la PS4 était meilleure que la PS5.

Le passage de l’Oculus Quest original à l’Oculus Quest 2 ne consiste pas seulement à améliorer les spécifications internes. Oui, l’Oculus Quest 2 a un processeur beaucoup plus rapide, un meilleur affichage et plus de RAM, mais il a également une conception améliorée, de meilleurs contrôleurs tactiles et la prise en charge de plus d’accessoires.

Contrairement aux ordinateurs portables et aux téléphones, où l’achat d’un modèle plus ancien peut vous faire économiser de l’argent et en avoir pour votre argent, l’Oculus Quest 2 est également meilleur en termes de prix. L’Oculus Quest 2 commence à 299 $, soit 100 $ de moins que l’Oculus Quest original. Même si vous optez pour l’Oculus Quest 2 avec 256 Go de stockage, il se vend toujours 399 $, ce qui est le prix de départ de l’Oculus Quest original de 64 Go.

L’Oculus Quest 2 est meilleur dans l’ensemble que l’Oculus Quest d’origine, et ces améliorations présentent peu d’inconvénients. L’Oculus Quest 2 est plus puissant, plus léger, plus raffiné et moins cher que l’Oculus Quest original. Donc, si vous aimez votre Oculus Quest original et que vous souhaitez obtenir une expérience VR encore meilleure, l’Oculus Quest 2 vaut la mise à niveau.

