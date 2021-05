Oculus Quest 2 prend-il en charge Oculus Link?

Meilleure réponse: Oui. Oculus Quest 2 prend en charge Oculus Link filaire ou Oculus Air Link sans fil. Il est à noter qu’il existe de nombreuses alternatives filaires à Oculus Link et que Oculus Air Link est toujours en version bêta.

Oculus Quest 2: deux façons de jouer

Comme l’Oculus Quest original, Oculus Quest 2 prend en charge Oculus Link filaire. Bien que vous puissiez vous procurer le câble officiel Oculus Link à 80 $, les meilleures alternatives de câble Oculus Link coûteront beaucoup moins cher. Les PC sans port USB Type-C devraient envisager l’une de ces alternatives car le câble officiel est uniquement USB Type-C. Wired Oculus Link sur Quest 2 fournira aux utilisateurs l’audio et la vidéo les plus cohérents et probablement de la plus haute qualité, car ils sont branchés directement sur votre PC via un câble USB. Cela signifie qu’il s’agit d’une connexion dédiée spécialement conçue, même si le câble gêne occasionnellement.

Alors que l’Oculus Quest d’origine ne prenait en charge que l’Oculus Link filaire, Oculus Quest 2 propose une méthode sans fil supplémentaire appelée Oculus Air Link, qui vous permet de jouer à des jeux PC VR en les diffusant sur le réseau Wi-Fi de votre maison. Comme Oculus Link filaire, Oculus Air Link vous permettra de jouer à Oculus Rift et SteamVR sur Oculus Quest, le tout sans les fils ennuyeux. Les anciens routeurs Wi-Fi 5 fonctionneront assez bien à cette fin, mais les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 offriront une latence plus faible et un streaming audio et vidéo de meilleure qualité.

Étant donné que l’Oculus Quest 2 est un casque sans fil par nature, choisir Oculus Air Link pour vos besoins de streaming PC VR semble le plus logique. Oculus Air Link a été lancé en version bêta en avril 2021 et est régulièrement amélioré avec des fonctionnalités et des améliorations de stabilité pour offrir une meilleure expérience aux joueurs. Les joueurs d’Oculus Quest et d’Oculus Quest 2 peuvent également consulter Virtual Desktop, qui offre plus d’options et de fonctionnalités qu’Oculus Air Link. Contrairement à Oculus Air Link, Virtual Desktop n’est pas gratuit, bien qu’il ne s’agisse que d’un achat de 20 $.

Remplacement des casques Oculus PC

Alors qu’Oculus Link sur l’Oculus Quest original offrait une autre façon pour les joueurs de Quest d’expérimenter des jeux VR sur un PC, la stratégie de Facebook a complètement changé pour l’Oculus Quest 2. Au lieu de vendre plusieurs casques, Oculus ne vend désormais que l’Oculus Quest 2, ce qui en fait c’est la solution tout-en-un de Facebook pour la VR autonome et PC.

Maintenant que l’Oculus Rift et l’Oculus Rift S ont été officiellement retirés, Facebook a intégré de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le Quest 2 qui lui donnent l’impression d’être un casque plus à part entière que la ligne Rift ne l’a jamais fait. Dès son lancement, l’Oculus Quest 2 proposait un suivi des mains – une fonctionnalité lancée sur l’Oculus Quest d’origine et qui n’est jamais arrivée sur la plate-forme Oculus Rift – ainsi que la possibilité de jouer à des jeux sans avoir besoin de se connecter à un PC.

Alors que les jeux PC VR offrent une fidélité visuelle plus élevée et pourraient offrir des expériences plus grandioses, les jeux conçus pour Oculus Quest 2 offrent une résolution 50% plus élevée que l’Oculus Quest d’origine. Jouer à des jeux PC VR sur un Oculus Quest 2 offrira une expérience de résolution encore plus élevée que ce qui était réalisable sur l’un ou l’autre des casques Oculus Rift puisque l’affichage sur l’Oculus Quest 2 est presque 4K.

De plus, les jeux commencent à être construits avec uniquement l’Oculus Quest 2 à l’esprit. Resident Evil 4 VR est le premier jeu annoncé qui n’est jouable que sur l’Oculus Quest 2 et ne sera pas disponible sur l’Oculus Quest d’origine au lancement. Des jeux comme celui-ci présenteront de meilleurs graphismes et des environnements plus complexes que s’ils étaient toujours développés avec l’Oculus Quest original à l’esprit. En effet, le matériel de l’Oculus Quest 2 est nettement plus puissant que l’Oculus Quest d’origine, de la même manière qu’une nouvelle génération de consoles est beaucoup plus puissante que la précédente.

