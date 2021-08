Oculus Quest 2 remanié avec 128 Go de stockage désormais disponible sur Amazon AU

in

Il y a un peu moins d’un mois, Facebook a temporairement suspendu les ventes de son casque Oculus Quest 2 à la suite de plaintes d’irritation de la peau du visage d’un nombre certes restreint d’utilisateurs.

Dans un effort pour compenser tout inconvénient, le géant des médias sociaux a annoncé qu’il inclurait non seulement des couvre-visages en silicone pour toutes les nouvelles unités par défaut, mais qu’il fournirait également des couvertures aux propriétaires existants.

En plus de cette amélioration clé de la qualité, Facebook a également annoncé un doublement du stockage de l’Oculus Quest 2 d’entrée de gamme sans frais supplémentaires, portant l’espace disponible de l’unité de 64 Go à 128 Go.

Oculus Quest 2 (128 Go) | 479 AU $

Oculus Quest 2 est officiellement de retour en vente sur Amazon AU, le géant de la vente au détail en ligne proposant le nouveau modèle d’entrée de gamme de 128 Go pour seulement 479 AU $, soit le même prix que le modèle 64 Go, aujourd’hui disparu, juste avant son rappel.

Le modèle de 256 Go reviendra comme avant à une date ultérieure (non encore divulguée) et sera disponible pour le même prix de 639 AU$.Voir l’offre

Analyse : Oculus Quest 2 est-il désormais sûr à utiliser ?

Facebook a abordé pour la première fois le problème d’irritation de la peau d’Oculus Quest 2 en décembre 2020, alors qu’il n’affectait, comme l’a affirmé la société, qu’environ 0,01 % des utilisateurs. Cependant, les utilisateurs ont continué à ressentir des irritations cutanées, obligeant Amazon à retirer le produit de certains de ses sites européens en mai 2021.

Facebook a finalement rappelé le casque en juillet 2021, et les résultats d’une enquête formelle sur l’affaire ont suivi peu de temps après.

“Notre enquête a déterminé que notre processus de fabrication est sûr, ce qui signifie qu’aucun contaminant inattendu ou dangereux n’a été trouvé dans l’interface ou le processus de fabrication de la mousse Quest 2”, a déclaré Andrew Bosworth, responsable de Facebook Reality Labs dans une lettre ouverte à la communauté Oculus.

Ainsi, alors que Facebook est convaincu que l’Oculus Quest 2 est sûr à utiliser, il inclura toujours des couvre-visages en silicone pour toutes les nouvelles unités dans le monde à titre de précaution supplémentaire.

Heureusement, les propriétaires existants sont également couverts et peuvent demander une housse en silicone gratuite qui s’adapte sur l’interface faciale en mousse du casque en se connectant simplement à la page Oculus My Device avec leur identifiant Facebook ou Oculus et en sélectionnant l’option “Demander une housse d’interface faciale en silicone” .