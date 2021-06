Oculus Quest 2 vs Valve Index : que devriez-vous acheter ?

Lumière sur ses pieds

Oculus Quête 2

Frappeur lourd

Indice de vanne

L’Oculus Quest 2 apporte quelques améliorations de la qualité de vie et des mises à niveau de résolution à la vision révolutionnaire de Facebook de la réalité virtuelle qui associe l’expérience utilisateur sans corde de la réalité virtuelle mobile à des expériences presque comparables à celles d’un PC. Cela dit, cela ne fait pas bouger les choses de la même manière que la quête originale.

300 $ chez GameStop

Avantages

Pas cher Chordless Aucune configuration Polyvalent

Les inconvénients

Inconfort lors des sessions de jeu prolongées Intégration forcée de Facebook

L’Index est la référence pour les jeux VR premium. Non seulement il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec la plate-forme de jeu PC de Valve, Steam, mais il dispose également du meilleur matériel de sa catégorie. Alors que l’autre matériel de Valve a toujours raté la cible, l’Index est un franc succès.

1 480 $ sur Amazon

Avantages

Meilleur casque haut de gamme du marché Conçu pour les hautes performances Contrôleurs de haute qualité

Les inconvénients

Configuration coûteuse de Finicky Mauvais pour les débutants Nécessite un PC de jeu

L’Oculus Quest et le Valve Index fonctionnent à des extrémités très différentes du spectre VR ; à des prix et des performances polarisés, c’est une décision difficile qui dépend en fin de compte du type d’expérience VR que vous recherchez. D’un côté, le Quest offre l’expérience de réalité virtuelle la plus accessible et la plus transparente avec peu de configuration ou de tracas. De l’autre, Valve’s Index offre l’expérience VR premium ultime – si vous êtes prêt à travailler pour la configurer.

Oculus Quest 2 vs. Valve Index: entrer dans le bon espace de tête

Chaque casque offre une approche particulièrement attrayante de l’expérience de réalité virtuelle. Là où l’Index se concentre sur la fourniture d’une expérience premium, le Quest se concentre sur une expérience VR transparente. Voici comment ils se comparent les uns aux autres.

Oculus Quest 2 Valve Index Résolution d’affichage 1832 x 1920 par œil 1440 × 1600 par œil Type d’affichage LCD à bande RVB à commutation rapide Panneaux LCD RVB complet Mémoire 6 Go 12 Go Stockage 64 Go/256 Go Lecteur PC interne Audio Haut-parleurs intégrés, prise en charge casque, micro intégré Casque extra-auriculaire ultra proche de champ proche (extra-aural), prise en charge des écouteurs en fonction du PC, micro intégré Ports USB Type-C, prise audio 3,5 mm Display port 1.2, USB 3.0 Wifi Connectivity Wi -Fi 5 et Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 LE Oui, via la batterie du casque PC Li-Ion rechargeable intégré, 2-3 heures Pas de batterie, câblé au contrôleur PC Autonomie de la batterie 2-3 heures 8 heures Poids 503g / 1.1lbs 809g / 1.8lbs Compatibilité avec les lunettes Oui Oui Réglage IPD Manuel Champ de vision manuel 89 degrés 130 degrés Taux de rafraîchissement 120 Hz 120 Hz

L’Oculus Quest 2 s’appuie sur les bases déjà solides établies par le premier Quest avec un facteur de forme transparent et accessible en apportant de petites améliorations et modifications au niveau du système plutôt que de réinventer la roue. Cela dit, son intégration forcée à Facebook peut être frustrante.

D’un autre côté, l’Index a quelque chose à prouver ; Les autres incursions de Valve dans le matériel ont presque toutes échoué. Heureusement, l’Index semble prêt à briser la malédiction. Avec le meilleur matériel de sa catégorie et la prise en charge native de Steam, l’Index devrait être le choix n°1 de tout joueur PC hardcore. Alors, décomposons-le davantage pour voir quel ensemble vous convient le mieux.

Oculus Quest 2 vs Valve Index : que contient la boîte ?

Source : Vanne

Les deux casques sont impressionnants en eux-mêmes, mais cela dépend de ce que vous recherchez dans un casque VR. En ce qui concerne ce que vous obtenez avec chaque casque, le kit Index complet est une bête. En plus du casque, des écouteurs et des contrôleurs, il est également livré avec une alimentation et plusieurs câbles vidéo et d’alimentation pour connecter le casque à un PC, ainsi qu’un chargeur pour chaque contrôleur. En dehors des accords et du matériel pour le casque lui-même, il est également livré avec le dispositif de suivi de l’Index et un câble d’alimentation et un support pour celui-ci.

Le Quest 2, quant à lui, est livré avec le casque, les manettes, un câble de charge et une paire de batteries pour les manettes.

Oculus Quest 2 vs. Valve Index: Obtenir l’expérience VR

Lorsque vous vous immergez dans la VR, la vue fait partie intégrante. Chaque casque offre des avantages différents dans sa résolution et son champ de vision. Le Quest 2, avec l’avantage d’avoir un an et quelques changements plus anciens, a un nombre de pixels beaucoup plus élevé. En fait, c’est une telle amélioration par rapport au premier qu’il a éliminé l’effet de porte moustiquaire avec lequel le premier Quest a eu du mal. Cela dit, ce n’est pas parce que l’Index n’a pas une résolution aussi élevée qu’il a des problèmes. En fait, la plupart des joueurs ne remarqueront probablement pas la différence.

Bien qu’il offre une résolution par œil nettement plus élevée, le champ de vision du Quest 2 n’est pas tout à fait à la hauteur. L’indice l’emporte avec un champ de vision de 130 degrés, ce qui lui confère un avantage unique sur la concurrence. En fait, c’est le champ de vision le plus élevé actuellement disponible sur le marché.

Oculus Quest 2 vs Valve Index : prenez le contrôle

Source : Nick Sutrich / Android Central

Tout comme le reste de son matériel, les contrôleurs de l’Index sont au-dessus des autres. Bien qu’ils adhèrent toujours aux quatre boutons faciaux, aux deux manettes de contrôle et aux déclencheurs fournis en standard dans presque tous les contrôleurs VR, ils introduisent également des fonctionnalités exclusives pour augmenter l’immersion et la flexibilité du jeu. Cela inclut les pavés tactiles et d’autres nouvelles méthodes d’interaction avec les espaces virtuels. Ces contrôleurs sont les meilleurs sur le marché, sans exception. Le fait que les contrôleurs puissent être chargés à l’aide d’un port USB de type C signifie que toute personne possédant un téléphone PS5, Switch ou Android ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un moyen de charger les contrôleurs.

Les contrôleurs de la Quest 2, en revanche, nécessitent une maintenance frustrante et offrent finalement une expérience de moindre qualité. Non seulement ils sont alimentés par batterie, mais ils n’atteignent tout simplement pas la barre (certes haute) fixée par l’Index. Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais. Ils incluent toutes les bases trouvées dans n’importe quel contrôleur VR standard, mais c’est à peu près tout. Ils ne présentent tout simplement pas beaucoup de cloches et de sifflets exclusifs comme le fait l’Index.

Oculus Quest 2 vs. Valve Index: Configurer les choses

Source : Nick Sutrich / Android Central

En ce qui concerne la configuration, l’Oculus Quest 2 prend le gâteau et la configuration prend quelques minutes. Après s’être connecté avec un compte Facebook (ou en avoir créé un), tout ce que les joueurs ont à faire est de définir l’aire de jeu et de commencer à jouer. La configuration courte est une aubaine pour de nombreuses raisons, la moindre étant que le Quest 2 n’est finalement pas très confortable à porter pendant de longues périodes. Entrer dans le jeu sans trop de bruit est vital.

D’une certaine manière, le Quest est encore plus facile à utiliser avec le PC. Si vous avez un accord USB-3 vers USB de type C, vous pouvez essentiellement brancher le casque et jouer immédiatement tant que Steam VR est installé sur votre PC. En dehors de cela, la seule fois où le Quest 2 a besoin d’un cordon, c’est lorsque vous le chargez.

En ce qui concerne la configuration, l’Oculus Quest 2 prend le gâteau et la configuration prend quelques minutes.

D’un autre côté, l’Index est à peu près exactement le contraire – la page d’assistance de Valve pour l’Index détaille une configuration minutieuse. Les propriétaires d’index sont censés monter un tracker dans le mur à l’aide d’outils électriques et brancher plusieurs accords sur votre PC. Une fois que tout votre matériel est en ordre, la configuration est fluide comme du beurre. De plus, le casque lui-même est confortable. Cependant, vous êtes connecté à votre PC. Les cordons ne lient pas l’Oculus Quest, vous pouvez donc l’emmener dans n’importe quelle pièce de votre maison ou chez un ami ; le monde est ton coquillage!

Dans l’ensemble, le processus d’installation et de démarrage de l’Index est si vaste et approfondi que je ne peux pas en toute conscience le recommander à quiconque cherche à se lancer dans la VR pour la première fois, en particulier à quiconque n’est pas déjà un joueur PC inconditionnel. .

Oculus Quest 2 vs Valve Index : que devriez-vous acheter ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

En fin de compte, le choix se résume à peu près aux jeux et au coût. Bien que la différence entre les deux soit similaire à la différence entre les jeux sur console et sur PC, l’Index n’a tout simplement pas assez d’avantages par rapport au Quest 2 pour justifier de débourser de l’argent supplémentaire. Bien sûr, l’Index est finalement plus fluide et plus puissant. Pourtant, il est également très exigeant en entretien et coûteux.

L’Index se situe dans une ligue à part en tant qu’expérience VR ultime, mais son prix élevé et ses exigences inflexibles constituent un cocktail malheureux d’inconvénients. À moins que vous ne soyez un joueur inconditionnel sur PC avec plus d’argent, de temps et de patience que le joueur moyen, il est difficile de le recommander. De plus, il n’est même pas nécessaire de jouer à l’un de leurs plus grands jeux, Half-Life: Alyx. En fait, les joueurs disposant d’un PC de jeu décent, d’un câble USB de type C et d’un peu de patience peuvent utiliser même le Quest 2 pour découvrir le chef-d’œuvre de Valve.

L’Oculus Quest 2 apporte une vision magistralement polyvalente du casque VR à la table qui est facile à recommander à tout le monde. Le fait que le Quest 2 puisse être joué sans aucun cordon en fait l’expérience la plus facile à vivre sur le marché. Ajoutez à cela une multitude d’exclusivités et de capacités PC, et la quête prend le gâteau.

homme à tout faire

Oculus Quête 2

Un couteau suisse virtuel

L’Oculus Quest 2 couvre tout le monde – de l’amateur de jeux VR hardcore au non-initié, son facteur de forme facile à utiliser offre un accès à un grand nombre des meilleurs jeux du genre à un prix raisonnable qui ne sera pas décevoir.

Maître d’un

Indice de soupape

La crème de la crème

L’Index est le pic actuel du jeu VR. Non seulement il apporte du matériel de première classe à la table, mais il offre également la meilleure expérience de jeu PC VR. Tous les joueurs inconditionnels avec la patience, les fonds et le PC pour essayer l’Index ne devraient pas hésiter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec quelques améliorations pour les versions de Quest 2, et tout achat de Quest est transféré vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.

💦

Protégez votre Oculus Quest 2 de la sueur et de la saleté avec ces couvre-visages

L’interface faciale par défaut de l’Oculus Quest 2 a beaucoup de rembourrage en mousse, mais ce matériau est un aimant pour la sueur, les bactéries et la saleté induisant l’acné. Beurk ! C’est pourquoi nous vous recommandons d’investir dans l’un de ces couvre-visages en cuir, en silicone ou en flanelle qui peuvent être facilement retirés et nettoyés, afin que votre jeu VR soit une expérience sans souci et plus hygiénique.