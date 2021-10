Oculus Quest deviendra Meta Quest, abandonne l’exigence de connexion Facebook en 2022

Facebook a annoncé un certain nombre de nouveaux concepts, technologies et logiciels à Connect 2021 – y compris son nouveau nom, Meta – mais aucun n’est peut-être aussi surprenant que la décision de l’entreprise d’abandonner la marque Oculus et, encore plus, de supprimer l’exigence de connexion Facebook. pour les casques Quest, y compris l’Oculus Quest 2.

Dans un article de blog partagé sur Facebook, le vice-président de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth (Boz), a expliqué comment le changement de marque en Meta affectera l’entreprise et ses nombreux utilisateurs à l’avenir, y compris le retrait de la marque Oculus en 2022.

« Pour cette raison, nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus. À partir du début de 2022, vous commencerez à voir le passage d’Oculus Quest de Facebook à Meta Quest et d’Oculus App à Meta Quest App au fil du temps . »

Plus que probablement, nous verrons ce changement de marque à mesure que Meta se dirigera vers un nouveau matériel, comme le casque Quest de nouvelle génération Project Cambria, mais nous devrons attendre pour obtenir plus de détails à mesure que tout progresse.

De plus, la volonté de Meta d’inclure tout le monde, tout et chaque entreprise du métaverse signifie que la connexion forcée à Facebook sur les casques Quest semble également disparaître en 2022.

Lors de la conférence Connect 2021, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’ils « travaillaient à faire en sorte que vous puissiez vous connecter à Quest avec un compte autre que votre compte Facebook personnel ». Meta testera d’abord cela avec les comptes professionnels et passera probablement aux comptes personnels par la suite.

Nous avons contacté Meta pour obtenir des éclaircissements et un représentant a confirmé que le déploiement commencera plus tard cette année avec des comptes professionnels et se déroulera plus largement en 2022.

