Oculus Quest est renommé Meta Quest, s’éloignant des connexions Facebook obligatoires

Bien qu’il soit peut-être le nom le plus associé aux jeux VR, Facebook retire la marque Oculus. Parallèlement aux plans de Facebook pour se renommer Meta, il a annoncé son intention de renommer la gamme de produits VR Oculus pour les aligner sur le nouveau nom de l’entreprise dans son ensemble.

La nouvelle a été partagée dans un article par le directeur technique de Facebook Andrew Bosworth, qui a déclaré que le changement commencerait au début de 2022. Oculus Quest deviendra Meta Quest, tandis que l’application Oculus sera renommée l’application Meta Quest.

« La VR sera le moyen le plus immersif pour les gens d’accéder au métavers et alors que nous nous tournons vers notre objectif d’amener 1 milliard de personnes dans la VR, nous voulons préciser que Quest est un produit Meta », a-t-il écrit. « Pour cette raison, nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus. »

Bosworth a décrit cela comme une « décision très difficile à prendre » étant donné le « fort attachement » à la marque Oculus. « Alors que nous retirons le nom, je peux vous assurer que la vision originale d’Oculus reste profondément ancrée dans la façon dont Meta continuera à favoriser l’adoption massive de la réalité virtuelle aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Nous allons également étendre Meta Horizon en tant que marque qui englobera toutes nos expériences sociales immersives de première partie. Vous l’avez déjà vu avec Horizon Workrooms et Horizon Worlds. Bientôt, vous nous verrez passer d’Oculus à Horizon Home, Hori. »

La nouvelle sera une décision déroutante pour certains étant donné la reconnaissance de la marque Oculus (sans parler du fait que les gens continueront probablement à utiliser le nom Oculus Quest malgré tout). Mais Facebook/Meta tente de faire un pivot majeur pour recentrer ses efforts sur l’établissement d’un métavers, aussi calomnieux ou malheureux que certains puissent croire que ce concept est. L’abandon de la marque Oculus n’est qu’une partie d’une initiative plus large visant à adopter le nouveau nom Meta.

Parallèlement à cela, il y avait des nouvelles bienvenues pour les propriétaires d’Oculus. L’année dernière, Facebook a pris la décision controversée d’exiger éventuellement un compte Facebook pour tous les utilisateurs d’appareils Oculus, y compris tous les nouveaux utilisateurs à compter d’octobre 2020. Les propriétaires existants bénéficieraient d’un délai de grâce jusqu’en janvier 2023, date à laquelle le support prendrait fin pour les comptes Oculus et » toutes les fonctionnalités » ne serait plus disponible sans vous connecter avec votre compte Facebook.

Bosworth a révélé dans le même message que les commentaires négatifs avaient été entendus, en déclarant : « Nous travaillons sur de nouvelles façons de se connecter à Quest qui ne nécessiteront pas de compte Facebook, et atterriront l’année prochaine. C’est l’un de nos domaines prioritaires. de travail en interne. » Plus de détails n’ont pas été partagés, mais c’est néanmoins un développement encourageant.

Facebook a acheté Oculus en mars 2014, et dans les années qui ont suivi, le nom de Facebook a été utilisé pour divers aspects de l’entreprise : l’année dernière, l’Oculus Connect est devenu Facebook Connect, tandis que l’équipe AR/VR s’appelait Facebook Reality Labs. Oculus Quest lui-même était officiellement connu sous le nom d’Oculus Quest From Facebook avant le passage au nouveau nom Meta Quest.