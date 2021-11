Oculus Quest Pro : tout ce que l’on sait sur le projet Cambria

Avant qu’Oculus ne soit renommé Meta, nous avions entendu des rumeurs pendant environ six mois selon lesquelles Oculus travaillait dur sur un Quest Pro. Alors que l’Oculus (Meta) Quest 3 reste loin, de nombreuses preuves suggèrent que Meta prévoit de sortir un nouveau casque VR de marque Pro en 2022.

Lors de la récente annonce de Metaverse, Mark Zuckerberg a annoncé le projet Cambria, un casque haut de gamme qui existera aux côtés de l’Oculus Quest 2. Mais en comparant la façon dont Zuckerberg a décrit le projet Cambria aux fuites précédentes sur le Quest Pro, notre supposition éclairée est que le projet Cambria sera officiellement être nommé Meta Quest Pro.

En gardant cela à l’esprit, nous allons décomposer ce que nous savons officiellement sur le prochain casque Meta – quel que soit son nom – de ses fonctionnalités divulguées à ses outils annoncés. Si vous envisagez d’acheter un nouveau casque VR, cela devrait vous aider à décider d’attendre ou de sauter sur le Quest 2 maintenant.

Oculus Quest Pro et Project Cambria sont-ils la même chose ?

En mars 2021, Mark Zuckerberg a donné une interview en podcast sur VR dans laquelle il a parlé d’un futur casque Oculus Quest Pro. Il a décrit comment il utiliserait le suivi du visage et des yeux pour prendre en charge des avatars réalistes avec des expressions faciales correspondantes. Il a également mentionné que les lentilles devaient être améliorées pour mieux recréer le monde en dehors du casque pour des expériences de réalité mixte.

De même, lors d’une interview sur Twitter Spaces en avril, le directeur technique d’Oculus, John Carmack, a décrit comment certains chez Oculus ont estimé qu’ils devaient repousser les limites plutôt que de perfectionner la conception de Quest 2. Ce camp a estimé que « nous avons besoin de caméras de profondeur, nous avons besoin de capteurs de réalité mixte, nous avons besoin de suivi oculaire, nous avons besoin de suivi de visage ». Ils ont donc commencé à développer activement une « version Pro » du Quest qui utilisera « tous les capteurs de l’évier de la cuisine ».

La promo Meta montrant comment votre avatar Project Cambria imiterait vos expressions en temps réel.Source : Meta

Pourquoi est-ce important ? Parce que le peu de choses qui ont été révélées sur le projet Cambria pendant le livestream Metaverse (intégré ci-dessus à l’horodatage pertinent) tournait autour de ces mêmes fonctionnalités. Angela Chang, directrice des produits d’Oculus, a décrit comment, avec le projet Cambria, « votre avatar pourra établir un contact visuel naturel et refléter vos expressions faciales en temps réel ».

Chang a également décrit comment leur nouveau « Passthrough haute résolution, coloré et mixte » est mieux conçu « pour représenter votre monde physique dans le casque avec un sens de la profondeur et de la perspective ».

Zuckerberg a expliqué que le projet Cambria « n’est pas le prochain Quest », ce qui signifie que ce n’est pas le Quest 3. Mais il est « compatible avec Quest » et comportera la « technologie la plus avancée » de Meta. Cela ressemble certainement à un casque Quest Pro pour nous.

Nous sommes assez confiants dans cette supposition, donc pour le reste de cet explicatif, nous fonctionnerons en supposant qu’Oculus/Meta Quest Pro et Project Cambria sont le même appareil.

Au cours de l’événement Metaverse, Angela Chain a spécifiquement déclaré: « L’année prochaine nous lançons un nouveau produit qui repoussera encore plus loin les limites de la réalité virtuelle. Nous l’avons baptisé Project Cambria. » À moins de retards inattendus, il arrivera en 2022.

Le Quest 1 est arrivé en mai 2019, tandis que le Quest 2 a été lancé en octobre 2020. Étant donné la façon dont la société a décrit le Pro comme un appareil à prix premium, il ne s’agit pas d’un achat de cadeau de vacances majeur comme le Quest 2. Et depuis Chang a déclaré qu’ils « commençaient à travailler avec des développeurs pour créer des expériences pour Cambria au moment où nous parlons », ce qui suggère qu’il a déjà des unités de test à partager avec ces développeurs.

Donc, en théorie, le Quest Pro pourrait arriver assez tôt l’année prochaine; il pourrait également avoir besoin de plus de temps pour se perfectionner, cependant.

Combien coûtera le Quest Pro ?

Une image promotionnelle divulguée du Quest ProSource: @ Basti564 via Twitter

Zuckerberg a expliqué que « Cambria sera un produit complètement nouveau, avancé et haut de gamme et ce sera au extrémité supérieure de l’éventail des prix aussi. » Ils testeront de nouvelles fonctionnalités avec Cambria, » avant que nous puissions atteindre les prix que nous visons avec Quest. » Plus précisément, Cambria aura des objectifs repensés, plus de capteurs et de caméras, et très probablement un processeur plus puissant.

Le modèle Quest 2 128 Go coûte 299 $, jusqu’à 399 $ pour plus de stockage. Étant donné que l’Oculus Rift CV1 d’origine coûtait 599 $ avant d’améliorer la technologie, cela pourrait être un prix similaire à celui que nous voyons pour le Quest Pro.

Mais le prix du Quest Pro pourrait facilement s’avérer encore plus élevé, comme avec le Vive Pro 2 à 799 $, l’indice Valve à 999 $ ou le casque Apple VR/AR dont on dit qu’il coûte entre 1 000 et 3 000 $.

Jusqu’à ce que nous en sachions plus sur les spécifications, il est difficile d’en être sûr. Mais le Quest Pro pourrait devenir très cher.

Le Quest Pro sera-t-il filaire ou sans fil ?

Source : @Basti564 via Twitter

Bien que Meta ne l’ait pas dit d’emblée, vous pouvez être certain que le Quest Pro ne sera pas câblé comme l’Oculus Rift S. Pro ne signifie pas nécessairement des graphismes de niveau professionnel, et grâce à Air Link sans fil, s’appuyant entièrement sur des fils car tout est un peu obsolète du point de vue de la réalité virtuelle.

Zuckerberg a déclaré que Project Cambria serait « compatible avec Quest », ce qui signifie qu’il doit prendre en charge la bibliothèque de jeux Quest. Cela inclut les expériences à l’échelle de la pièce, qui seraient très difficiles à prendre en charge avec un casque VR entièrement câblé. En outre, vous pouvez regarder l’image promotionnelle sombre de Cambria à partir du flux en direct, ou des images animées divulguées du Quest Pro comme celle ci-dessus. Il n’a pas de fils en vue.

Quoi de neuf avec le design Quest Pro par rapport au Quest 2 ?

Source : @Basti564 via Twitter

Juste avant l’événement Metaverse, nous avons vu une énorme fuite d’Oculus Quest Pro montrant des séquences animées d’avatars personnalisables, le suivi du visage et des yeux, et (surtout) comment le casque pourrait fonctionner et ressembler.

Il semble avoir un corps noir – similaire au Quest 1 – et une sangle arrière de style Elite Strap qui devrait mieux supporter le poids du casque. Il possède également plus de capteurs et de caméras à l’intérieur et à l’extérieur que le Quest 2, ce qui permettra un meilleur suivi des yeux, du visage et du corps.

Cette sangle arrière plus grande peut également avoir un compartiment pour batterie, ce qui vous permettrait d’échanger des blocs-batteries pour que la batterie continue de fonctionner pendant des sessions de réalité virtuelle toute la journée. Il semble également y avoir une station de chargement sans fil officielle pour les contrôleurs Pro et le casque Pro, ce qui implique que le casque prendra en charge le chargement sans fil.

Le Quest Pro ressemble nettement plus à des lunettes dans ces images promotionnelles, où le Quest 2 est plutôt un rectangle. Le Quest Pro semble également avoir un support frontal plus incliné, ce qui pourrait l’aider à reposer confortablement sur votre visage, sans glisser le long de votre nez au fil du temps ou appuyer trop fort sur votre peau.

Fier de la recherche sur laquelle travaille l’équipe de Michael Abrash au FRL-R Redmond, impatiente d’avoir un aperçu de certaines des technologies qui sous-tendront le métavers (nous travaillons sur plusieurs prototypes de casques pour prouver des concepts, celui-ci en fait partie. C’est une longue histoire.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG – Boz (@boztank) 13 octobre 2021

Pour un look plus réaliste, le futur CTO de Meta Andrew Bosworth a présenté début octobre un casque « prototype » qui ressemble assez au Quest Pro divulgué et aux rendus Cambria taquinés, y compris un meilleur support de tête arrière et des lentilles plus sculptées. Ce n’est pas un match un à un, cependant, car il manque le rembourrage frontal saillant.

Comment les objectifs du Project Cambria seront-ils améliorés ?

Source : Méta

Pour améliorer la qualité visuelle de Cambria lors de la recréation de votre environnement physique en dehors du casque, il utilisera une « optique pancake ». Oculus a conçu les lentilles Pro/Cambria pour « replier la lumière plusieurs fois » afin qu’elles puissent avoir un profil plus fin et plus léger avec « plusieurs couches optiques ».

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a affirmé plus tôt cette année qu’Oculus avait commandé de nouvelles lentilles améliorées pour un casque qui sortirait en 2022, qu’il supposait être le Quest 3. Au lieu de cela, il est possible qu’il ait commandé les lentilles pancake-optic en préparation pour le lancement Pro de l’année prochaine.

Une dernière remarque : l’utilisateur de Reddit Reggy04 (via UploadVR) a approfondi le micrologiciel Oculus dans une récente version de Quest 2, où il a trouvé des références au Quest Pro et des options pour ajuster la profondeur des objectifs, ainsi que leur distance. Actuellement, vous ne pouvez faire ce dernier qu’avec la Quête 2.

Le Quest Pro aura-t-il un processeur amélioré ?

Source : Qualcomm

L’Oculus Quest 2 nous impressionne régulièrement par la qualité de ses expériences immersives en utilisant un design léger sans permettre la surchauffe. Mais les développeurs doivent réduire considérablement les expériences pour les faire fonctionner pour la réalité virtuelle mobile. Le Quest Pro sera également sans fil ; exécutera-t-il des jeux « améliorés », tout comme le Quest 2 améliore les graphismes par rapport au Quest 1 ?

Nous n’avons pas de réponse claire ici. Zuckerberg a déclaré dans une interview qu’il voulait créer du silicium personnalisé pour le Quest 3, mais ce n’est pas le Quest 3.

Dans une autre interview, il a déclaré que pour alimenter les capteurs nécessaires au suivi du visage et des yeux, il « nécessite une puissance de calcul supplémentaire » pour le retirer. Il en irait évidemment de même pour les caméras améliorées pour le passthrough.

Nous pourrions voir un nouveau chipset Snapdragon XR3 fabriqué en collaboration avec Qualcomm, une nouvelle puce Meta-made personnalisée, ou l’ancien XR2 associé à plus de RAM pour alimenter les capteurs supplémentaires.

Le Quest Pro aura-t-il repensé les contrôleurs Oculus Touch ?

Source : @Basti564 via Twitter

Au cours de la fuite de Quest Pro susmentionnée, nous avons également eu un aperçu de nouveaux contrôleurs mystérieux auxquels il manquait l’anneau de suivi de halo de l’Oculus Touch. Les boutons de ces contrôleurs semblent avoir une configuration similaire à celle des contrôleurs actuels. Mais ils cherchent également à avoir des caméras à l’envers pour aider au suivi, ainsi qu’un stylet en bas pour écrire ou sélectionner des choses dans les airs.

Ces contrôleurs fonctionneront probablement aussi bien pour jouer à votre bibliothèque de jeux Quest actuelle, tout en permettant de nouvelles expériences exclusives à Cambria.

Project Cambria proposera-t-il des jeux et des applications exclusifs ?

Source : Facebook

Au cours de l’événement Metaverse, Zuckerberg a parlé de « débloquer plus d’expériences de réalité mixte » avec Cambria – comme des séances d’entraînement virtuelles et travailler à un bureau tout en étant dans le casque – tandis que Chang a déclaré qu’ils « commençaient à travailler avec des développeurs pour créer des expériences pour Cambria en tant que nous parlons. »

Grâce aux contrôleurs et au casque repensés, Cambria aura évidemment besoin d’un logiciel exclusif pour justifier de dépenser le prix plus élevé. Une grande partie pourrait être de première partie et intégrée au casque, comme une interface repensée pour l’utilisation des technologies de bureautique et de productivité au bureau. D’autres pourraient être des versions améliorées de jeux populaires, comme le suivi de tout le corps ajouté à Beat Saber ou Supernatural.

Dans le même temps, Meta nous a parlé de sa nouvelle plate-forme de présence pour Oculus Quest, qui comprend un meilleur suivi des mains et des jeux en réalité mixte via une API passthrough. Bien que les expériences de réalité mixte et de réalité augmentée fonctionnent mieux sur le Quest Pro, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne pourrez pas les utiliser sur le Quest 2 (ou même le Quest 1).

Ce que nous savons, c’est que tous les meilleurs jeux Oculus Quest 2 devraient fonctionner sur le Meta Quest Pro alias Project Cambria.

