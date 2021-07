Oculus Rift, la dernière forme de divertissement

07/04/2021

La realité virtuel C’est la représentation d’un environnement virtuel généré par un appareil électronique tel qu’un téléphone portable ou un ordinateur de jeu. Le niveau d’interaction atteint dans un environnement 3D généré virtuellement est si élevé qu’il triomphe dans de nombreux domaines mais, surtout, dans celui du divertissement. Des jeux, des expériences simulées et une multitude d’applications offrent des expériences uniques, d’autant plus avec les derniers développements en lunettes de réalité virtuelle, plus confortable et précis, où se démarque la marque Oculus. puisqu’elle fabrique une partie des meilleures lunettes de réalité virtuelle.

Si vous n’avez jamais essayé ce type d’appareil, nous vous recommandons de le faire, ces produits ne sont plus l’avenir mais le présent qui frappe à la porte. S’ouvre.

Modèles de lunettes VR de la marque Oculus

Quête 2

Oculus Quête 2 est un matériel de pointe, dont le processeur est ultrarapide et il a un écran haute résolution. Grâce à la vaste bibliothèque de jeux de ce fabricant, vous pouvez explorer à la fois des titres nouveaux et classiques compatibles avec Quest 2.

Il est très simple à configurer et peut se faire sur un smartphone, il est donc désormais possible d’entrer dans la réalité virtuelle via mobile. Tout cela grâce à l’application Oculus, gratuite à télécharger et facile à configurer. Sans aucun doute, de la meilleurs accessoires pour Oculus.

Oculus Rift S

Ces lunettes de réalité virtuelle d’Oculus fonctionnent avec sa propre plate-forme et Windows, et elles offrent d’excellentes performances pour les jeux PC de réalité virtuelle. Le modèle intègre une optique améliorée qui donne une plus grande luminosité, des couleurs plus vives et un effet de porte moustiquaire réduit. Le design est ergonomique et le serre-tête HALO a été repensé dans un souci de vitesse et de confort. A noter que les manettes Oculus Touch permettent aux coupes, lancers et saisies d’apparaître en réalité virtuelle avec une précision intuitive et réaliste.

Accessoires pour lunettes Oculus VR

Cyberchaussures

Cybershoes est l’un des meilleurs produits de realité virtuel Du marché. Cela implique l’immersion la plus absolue dans vos propres mouvements dans le monde virtuel, le tout avec les jambes au lieu des doigts.

Tant son installation que sa connexion au système de réalité virtuelle sont très simples. Les boucles de ce système sont placées sur le tabouret et à partir de là, elles sont prêtes pour que vous puissiez jouer et courir.

Ce type d’accessoire est compatible avec Steam Games, la plateforme de jeu sur laquelle vous pouvez vous déplacer grâce à une manette. Avec ces chaussures, la réalité maximale possible est garantie.

Lien Oculus

L’Oculus Link est un câble à fibre optique qui offre une belle performance, en raison de sa haute qualité, à la fois pour les jeux informatiques de réalité virtuelle dans Quest et Quest 2. De plus, il améliore considérablement les fonctions des lunettes.

Ce câble peut se connecter avec Oculus Quest et Quest 2 à un ordinateur et donne accès à un grand nombre d’applications et de jeux Oculus Rift. Il a un design qui vous permet de jouer sur cinq mètres de long, très résistant, flexible et léger, il garantit donc la meilleure expérience possible de realité virtuel.

Prise en charge d’Oculus Quest 2

Augmentez le confort et l’immersion dans l’expérience lors de l’utilisation de l’Oculus Quest avec ces supports. Sa conception empêche les fuites de lumière tout en assurant une ventilation sans obstruction.

