Oculus se débarrasse enfin de ses avatars affreusement laids

Si vous êtes un joueur Oculus – que ce soit Oculus Rift, Oculus Quest ou Oculus Quest 2 – vous avez sans aucun doute été déçu par l’avatar qu’Oculus vous a créé lors de la création de votre compte. Pour être franc, ils ont été terribles jusqu’à présent. Oculus l’a reconnu il y a quelque temps et a taquiné son nouveau système d’avatar depuis l’année dernière. À partir d’aujourd’hui, le 23 avril, vous pourrez créer un tout nouvel avatar et l’utiliser dans quelques jeux et applications sélectionnés, tandis que la plupart des meilleurs jeux Quest 2 vous permettront peut-être de jouer bientôt avec ces avatars.

Si vous avez déjà créé un avatar Oculus, vous remarquerez sans aucun doute le grand changement de style entre les anciens et les nouveaux. En plus d’avoir une meilleure apparence dans tous les sens, Oculus a ouvert les vannes de la personnalisation, donnant aux joueurs ce qu’il dit être un “quintillion de combinaisons” qui peuvent être faites pour créer l’avatar idéal. C’est un changement radical par rapport aux anciens, c’est le moins qu’on puisse dire.

Tout comme les avatars Mii que Nintendo a introduits sur la Wii, ces nouveaux avatars Oculus sont conçus pour être utilisés dans n’importe quelle application prenant en charge leur intégration, nous l’espérons, vous donnant un aperçu commun de vos applications et jeux préférés une fois pleinement implémentés. Depuis le 23 avril, ces nouveaux avatars Oculus peuvent être utilisés dans Epic Roller Coasters, PokerStars VR et Topgolf avec Pro Putt. L’intégration de Synth Riders arrive bientôt et ForeVR Bowling a annoncé qu’elle inclurait cette fonctionnalité lors du lancement du jeu plus tard cette année.

Ces nouveaux avatars ne sont pas seulement plus beaux; ils bougent aussi mieux aussi. Grâce au SDK Oculus Avatar 2.0, les développeurs peuvent inclure des animations avancées qui rappellent où les yeux regardent, comment les personnages se déplacent par rapport aux mouvements des bras et de la tête, et d’autres moyens plus naturels d’animation en VR. Pour l’instant, cependant, vous ne verrez votre nouvel avatar qu’à partir de la taille dans les expériences prises en charge, même si vous pouvez personnaliser la moitié inférieure de votre avatar dans le créateur. Oculus dit qu’une future mise à jour intégrera cette fonctionnalité. Probablement, Oculus doit encore travailler sur l’approximation du jeu de jambes, car de nombreux avatars virtuels dans les jeux qui proposent des mouvements ont toujours l’air un peu funky.