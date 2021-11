Oculus Space Sense rend la réalité virtuelle beaucoup plus sûre pour votre entourage

Image : Méta

Vous retrouvez-vous constamment à frapper des enfants du monde réel tout en jouant à Resident Evil 4 pour la millionième fois sur votre casque de réalité virtuelle Oculus ? Eh bien, Facebook – ou, excusez-moi, Meta – vous a couvert avec Space Sense, une nouvelle fonctionnalité destinée aux appareils Oculus Quest et Quest 2 avec la dernière mise à jour logicielle de la plate-forme.

« Space Sense vous permet de voir quand des objets ou des personnes empiètent sur vos limites Guardian », explique le blog officiel d’Oculus. « D’autres personnes, de gros animaux domestiques, une chaise qui a été traînée hors de son emplacement habituel, ces objets et bien d’autres devraient maintenant être mis en évidence dans votre casque, entourés d’une lueur rose. »

Ces nouvelles options Space Sense fonctionnent en conjonction avec le système Guardian existant de l’Oculus Quest, qui permet aux joueurs de définir des limites autour de leur espace de jeu qui s’affichent dans le casque. Space Sense fonctionne avec des objets jusqu’à neuf pieds de distance, ce qui signifie que vous serez averti si votre bébé cousin sans surveillance (Carol, pour l’amour de Dieu, veuillez surveiller vos enfants) se promène trop près de votre corps agité et distrait par la réalité virtuelle.

Après la mise à jour vers la dernière version (connue officiellement sous le nom de v34), l’activation de Space Sense est aussi simple que de naviguer vers la section « Fonctionnalités expérimentales » de vos paramètres Oculus Quest. Le déploiement de la v34 commence aujourd’hui, mais tous les utilisateurs ne le recevront pas immédiatement.

Les autres fonctionnalités fournies avec la mise à jour incluent des commandes vocales améliorées, la possibilité de voir les notifications de téléphone Android dans le jeu et une API Passthrough (voir ci-dessus), qui donne aux développeurs la possibilité de combiner la réalité virtuelle avec l’environnement physique d’un joueur pour une réalité plus augmentée. comme des expériences. Oculus s’attend à ce que les projets d’API Passthrough de Unity Labs, Spatial et YouTube VR soient abandonnés dans un proche avenir.

Une liste complète des notes de mise à jour Oculus v34 peut être trouvée ici pendant que vous attendez le téléchargement de la mise à jour. En attendant, faites attention aux enfants de ma tante, car elle ne va certainement pas détourner son attention des publications anti-vax sur Facebook de si tôt.