Oculus Studios acquiert le développeur Onward Downpour Interactive

Facebook annonce officiellement son acquisition de Downpour Interactive, le développeur à l’origine du très populaire simulateur militaire multijoueur Onward. Bien que Facebook ne divulgue pas les termes de l’accord, ils ont précisé que Downpour Interactive restera un studio indépendant malgré son adhésion au groupe Oculus Studios. Onward est resté l’un des meilleurs jeux Quest 2 depuis son lancement et, en fait, l’un des meilleurs tireurs multijoueurs sur toutes les plates-formes de réalité virtuelle où il est disponible. Facebook dit qu’Onward continuera à recevoir des mises à jour et une assistance sur toutes les plates-formes où elles sont disponibles, notamment Rift, Quest et SteamVR.

Downpour Interactive rejoint Oculus Studios aux côtés de plusieurs autres développeurs VR, notamment Beat Saber, développeur Beat Games, Sanzaru Games, développeur Asgard’s Wrath, Lone Echo et Echo VR Developer Ready at Dawn, pour n’en nommer que quelques-uns. Le fondateur et PDG de Downpour Interactive, Dante Buckley, a déclaré que Downpour Interactive bénéficiera du soutien complet des ressources d’Oculus Studios pour Onward, ainsi que des projets futurs qui peuvent désormais être poursuivis grâce à la disponibilité de ressources supplémentaires.

La nouvelle intervient après que le rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 de Facebook a montré que le Quest 2 avait vendu jusqu’à 5 millions d’unités au cours des 6 mois où il était disponible sur le marché, faisant de l’Oculus Quest 2 le casque VR le plus vendu jamais lancé, de loin, en gardant avec les estimations des analystes sur les ventes de la Xbox Series X | S. Des studios de développement de premier plan supplémentaires renforcent la position de Facebook sur le marché de la réalité virtuelle, ce qui, d’après ce dernier rapport sur les résultats, montre que l’entreprise investit encore plus dans l’industrie de la réalité virtuelle que jamais auparavant. Les estimations montrent qu’un cinquième des employés de l’entreprise – soit environ 10000 personnes – travaillent maintenant sur une forme de projet AR ou VR au sein de Facebook Reality Labs.