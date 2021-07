Oculus supprime les coussinets d’oreille pour les écouteurs Quest 2

in

Le fabricant de casques de réalité virtuelle Oculus rappelle le marché des rembourrages en mousse sur ses casques Quest 2, avertissant qu’il peut provoquer une irritation de la peau. Oculus, propriété de Facebook, a déclaré que seul un “très faible pourcentage” d’utilisateurs avait rencontré le problème. Mais il offre un étui gratuit, en silicone, à tous les propriétaires de Quest 2.

Facebook a également annoncé qu’il “arrêtait” les ventes de Quest 2. et qu’à partir du 24 août, tous les écouteurs Quest 2 seraient livrés avec le nouveau couvercle en silicone. Les écouteurs repensés auraient également deux fois plus de stockage interne, pour le même prix. Le problème d’irritation de la peau était largement connu des amateurs de réalité virtuelle en ligne, et Facebook a déjà mis en place un programme de remplacement pour le petit nombre de personnes concernées.

Mais ce nouveau « rappel volontaire », suite à des discussions avec les régulateurs de sécurité américains et canadiens, est à l’échelle mondiale , et Facebook envoie des e-mails à bon nombre de ses clients Oculus.