Odalys Ramírez s’en prend au salaire du chauffeur.

Le célèbre conducteur Odalys Ramírez s’est récemment plainte du salaire qu’elle gagne en tant que chauffeur, et beaucoup se demandent de quel programme il s’agira, car bien que l’on pense que les chauffeurs gagnent assez bien, tout semble indiquer que ce n’est pas le cas.

L’hôte et le présentateur de la télé Il a été honnête avec ses millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram.

Odalys Ramírez a assez surpris ses fans après avoir fait savoir à travers une dynamique sur ses réseaux sociaux que son salaire de chauffeur ne suffisait pas.

L’animateur a assuré que loin de ce que vous pensez, sur le fait que la vie du show-business est pleine de luxe, dans la vraie vie, les choses ne sont pas si fantastiques.

Tout en faisant sa routine d’exercices pour maintenir sa silhouette incroyable, elle a pris le temps de répondre aux questions de ses followers.

C’est ainsi qu’Odalys Ramírez a répondu à l’interrogatoire et a souligné que le salaire dépendait du régime dans lequel les célébrités étaient embauchées, c’est ainsi qu’elles perçoivent leurs revenus.

Cela varie, parfois (nous sommes payés) par masse salariale et lorsqu’il s’agit de projets d’une certaine durée ils ne la rémunèrent que par projet. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on ne gagne pas le millionnaire que les gens pensent », a-t-il déclaré en faisant son exercice habituel.

De plus, il a montré que sa vie n’est pas si spectaculaire et a partagé sa routine quotidienne qui semble être la même que celle d’une personne normale.

“Je me lève à 6h20, je me coiffe, je répare Gia pour l’école, je vais avec elle déjeuner, puis je me change, je vais aux infos, je rentre chez moi pour prendre le petit déjeuner, je vais à racontez-moi, je finis, comme à la maison, j’emmène les enfants à leurs cours du soir, pendant que je m’entraine à la salle de sport.”

Ensuite, j’arrive chez moi, nous faisons la toilette, le dîner, la routine du sommeil et quand les enfants s’endorment, Pato et moi regardons une série ensemble”, a-t-il expliqué.

De plus, Odalys a partagé que son secret pour avoir une bonne relation avec son mari depuis 10 ans, c’est qu’ils prennent le temps en couple pour sortir en couple de temps en temps, un dîner en amoureux, entre autres.

A noter qu’au fil des années, Patricio Borghetti et Odalys Ramírez sont devenus l’un des couples les plus établis du show business, une histoire d’amour qui a débuté en 2011.