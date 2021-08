Oddworld : Soulstorm arrive bientôt sur les plateformes Xbox

in

Oddworld : Tempête d’âmes, la suite tant attendue d’Oddworld Inhabitants à Oddworld : Nouveau et savoureux, arrive sur Xbox Series X/S et Xbox One.

Dans un bref teaser de 25 secondes publié par le développeur, nous voyons Abe déballer un objet brillant dans ses mains, avec ses yeux de bogue de marque exprimant le choc.

“Ils ont toujours su que vous viendriez”, dit une voix alors que la lueur verte familière de la marque Xbox baigne son visage de lumière.

On ne sait pas quand la version Xbox du jeu va débarquer, mais elle est en développement maintenant et si le studio est heureux de partager la nouvelle qu’elle arrive sur les plates-formes Microsoft, il est prudent de supposer que nous n’attendrons pas trop longtemps pour le voir atterrir.

Si vous avez la chance d’avoir acquis une PS5, vous saurez qu’Oddworld : Soulstorm PS5 était votre jeu PlayStation Plus gratuit en avril 2021.

Dans le jeu de plateforme d’action-aventure, Abe revient pour continuer l’histoire qui a débuté en 2014 Oddworld: New ‘N’ Tasty. Libéré d’être un drone capitaliste dans un « rouage ignorant d’une méga-entreprise », Abe est maintenant un sauveur des Mudokons. En appliquant ses compétences de furtivité et de résolution d’énigmes à ses fidèles fidèles, Abe doit penser intelligemment afin de récupérer des biens et de fabriquer des armes pour libérer ses congénères.

Oddworld: Soulstorm est le deuxième jeu d’une quintologie, apparemment, et utilise une configuration 2.9D qui montre “des environnements épiques à grande échelle à explorer en allant dans le monde, plutôt que de se limiter au sens traditionnel du jeu de plateforme à défilement horizontal. “.