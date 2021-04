Oddworld: Soulstorm n’impressionne pas sur PlayStation Plus, mais ce n’est pas si mal

Oddworld: Soulstorm est la dernière entrée de la franchise de longue date et une réimagination de sortes d’Exoddus d’Abe de 1998. Je n’étais pas incroyablement familier avec la série à part en entendre parler en passant, mais j’ai un faible pour le côté -scrolling platformers, donc quand Sony a annoncé que Soulstorm se lançait dans PlayStation Plus sur PS5, j’étais impatient de l’essayer. C’est bon.

J’ai vu plusieurs critiques plus familiers avec la série faire l’éloge de la plate-forme améliorée de Soulstorm, et si c’est vrai, cela me préoccupe vraiment. J’ai trouvé la plate-forme dans Soulstorm plutôt raide et saccadée. Sans grande précision, j’ai fini par mourir trop souvent quand je manquais un saut ou tombais d’un rebord pour me retrouver face à face avec un Slig. Les bras d’Abe ne sont pas à la hauteur d’un pistolet.

La plate-forme de Soulstorm est apparemment une amélioration, et cela me préoccupe.

Heureusement, vous avez divers outils à votre disposition – de l’eau pour éteindre les incendies, des mines paralysantes, des fusées éclairantes, etc. – pour vous aider. Sans parler de choses comme du ruban adhésif qui peut être utilisé pour attacher les Sligs après les avoir assommés ou des objets fabriqués comme le Bouncy Candy qui peuvent être utilisés pour frapper Sligs à distance. Il a fallu un certain temps pour s’habituer à la roue des objets que vous devez tirer et comment viser les objets eux-mêmes sans les jeter accidentellement, mais ils sont devenus un instrument de progression. Je pense qu’il serait presque impossible de terminer Soulstorm sans eux.

La conception des niveaux est un aspect remarquable du jeu, et j’aime la façon dont tout s’enchaîne lorsque vous passez à un niveau. L’environnement 2.5D est méticuleusement conçu et a vraiment l’air incroyable, même les cavernes sombres et les bruns boueux de l’ouverture.

Un élément important de Soulstorm est son système Quarma (karma). Sauvez vos compagnons Mudokons, et vous recevez un Quarma positif. Laissez-les mourir (ou tuer une tonne d’ennemis) et vous obtiendrez un Quarma négatif. C’est bien en théorie, mais je suis juste devenu frustré par cela dans la pratique. Bien que les Mudokons puissent grimper et sauter pour éviter les ennemis, ils sont toujours à peu près impuissants si un Slig les voit. Un des premiers niveaux où j’ai été chargé d’en sauver 200, j’en ai sauvé un peu plus de 40. Les autres ont été abattus dans leur tentative de s’échapper. Peu importe ce que j’ai fait, je ne pourrais jamais comprendre comment empêcher les Sligs d’en tuer autant. Dès que j’en ai pris un, il me semblait que deux autres apparaissaient.

Et quand il s’agit de son histoire, je suis assez neutre à ce sujet. Il a repris juste après le jeu précédent, donc j’étais définitivement hors de la boucle, mais il y a suffisamment d’indices contextuels pour que vous compreniez les bases. Votre kilométrage variera en fonction de votre appréciation de Soulstorm et de tous ses aspects, bons et mauvais.

Je tiens à le répéter car je sais que certaines personnes seront en désaccord avec cela, mais c’est ainsi que je considère Soulstorm comme un nouveau venu dans la série. Comme d’autres peuvent en témoigner, les fans de longue date peuvent en fait voir Soulstorm comme un grand pas en avant. Je ne vois pas les améliorations quand c’est le seul Oddworld que je connaisse. Et je me rends compte qu’une partie de l’attraction et du charme de Soulstorm sera cette nostalgie. Cela dit, cela peut juste montrer qu’il convient mieux aux fans de la série et peut-être pas à tout le monde.

