L’enquête a examiné la question hypothétique de savoir s’il y avait une telle chose d’un président de l’UE, alors qui serait l’option préférée pour ce rôle. L’enquête a été réalisée par le Conseil européen des relations étrangères (ECFR), dont les résultats ont été publiés mardi.

Mais selon l’enquête, à la question hypothétique de savoir qui serait le mieux dans un rôle qui, à l’heure actuelle, n’existe pas, il y avait une majorité fulgurante en faveur d’Angela Merkel.

Quelque 58% des Néerlandais, 57% des Espagnols et 52% des Portugais ont montré qu’Angela Merkel serait leur préférence pour devenir l’hypothétique présidente de l’UE.

Au contraire, 6 %, 9 % et 11 % respectivement préféraient Emmanuel Macron comme leur choix dans la course inventée pour le président de l’UE.

L’enquête a également montré que 31% des Bulgares avaient une préférence pour Angela Merkel, avec seulement 12% soutenant le président Macron.

L’avenir de l’Allemagne a également été interrogé dans le cadre de l’enquête de l’ECFR, avec des résultats montrant qu’il existe un réel sentiment de scepticisme quant au départ d’Angela Merkel.

Les résultats de l’enquête ont montré que seulement 17% des personnes interrogées pensent que l’Allemagne sera en mesure de défendre les intérêts de l’Union européenne à travers ses relations avec la Chine.

En plus de cela, 52% des personnes pensaient que «l’âge d’or» de l’Allemagne était désormais une chose du passé, et que la nouvelle chancelière qui succédera à Angela Merkel aura un gros travail à faire pour changer les choses.

Jana Puglierin, co-auteur de l’étude et chercheure principale en politique à l’ECFR, a déclaré à propos de la tâche qui attend le successeur d’Angela Merkel : « Ils ne peuvent plus se permettre de rester neutres ou de poursuivre le statu quo.

« Il est temps que Berlin prenne parti.

Le sondage avait été réalisé et avait réuni entre 1 000 et 3 100 votants.

Ces électeurs étaient répartis dans des pays tels que l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suède.

Ce nouveau scrutin intervient quelques semaines avant les élections au Bundestag le 26 septembre.

Angela Merkel devrait démissionner de son poste de chancelière allemande à l’issue de cette élection.

Son départ mettra fin à ses 16 années de mandat de chancelière d’Allemagne.

Mais il y a des pays qui n’aiment pas autant Mme Merkel que d’autres.

Un nouveau sondage en Grèce a montré que 85 % des gens ont une opinion négative du chancelier sortant.

L’homme politique de l’opposition radicale de gauche et plus tard le Premier ministre grec Alexis Tsipras a également décrit Mme Merkel comme « l’homme politique le plus dangereux d’Europe ».

Cela intervient après que M. Tsipras a affirmé que Mme Merkel voulait créer un “holocauste social” en Grèce à la suite de la crise de la dette nationale.

Cependant, les résultats du sondage ECFR montrent que malgré ses critiques, Mme Merkel bénéficie toujours d’un soutien suffisant à travers l’Europe de divers pays.