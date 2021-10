Ode aux buts lors du triomphe de Séville à Sánchez Pizjuán

24/10/2021

Le à 16h22 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Match magique vécu ce dimanche au stade Ramón Sánchez Pizjuán lors de la victoire de Séville sur Levante (5-3) qui n’a jamais abandonné. Séville a complètement dominé la première mi-temps où ils ont pris l’avantage très tôt, grâce à Olivier tours, et mettre la terre entre les deux avec Rafa mir, avant que Moral réduire les distances et Diego Carlos remettre la distance sur le tableau de bord. Dans la seconde moitié, Munir a marqué un quatrième but local qui a semblé fermer le match mais Levante a réagi et à travers Moral et Melero il a coupé les distances.

SEV

LEV

FC Séville

Dmitrovic ; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Acuña, 78′); Reges, Delaney (Jordán, 56′), Oliver Torres; Suso (Lamela, 69′), Munir El Haddadi (Ocampos, 69′) et Rafa Mir.

Ascenseur UD

Fernandez; Clerc (Franquesa, 74′), Vezo, Mustafi (Rober Pier, 22′), Miramón; Martínez (Malsa, 46′), Radoja (Bardhi, 46′), Melero, de Frutos; Morales et Soldado (Gómez, 56 ‘).

Buts

1-0 M.8, Oliver Torres. 2-0 M.24, Rafa Mir. 2-1 M.33, Morales. 3-1 M.38, Diego Carlos. 4-1 M.50, Munir El Haddadi. 4-2 M.55, Morales. 4-3 M.62, Melero. 5-3 M.64, Régès.

Arbitre

Pizarre Gomez. TA : Reges / Malsa et Clerc.

Incidents

Match correspondant au dixième tour de LaLiga Santander joué au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cependant, Fernando Reges il a marqué le cinquième et est revenu apporter la tranquillité au peuple de Séville qui a fini par prendre les trois points d’un match magnifique pour les spectateurs. Pas tellement pour les entraîneurs. Cependant, ce Séville-Levante est devenu le match avec le plus de buts dans cette Ligue 21/22, qui semble avoir plus que jamais besoin de buts.

Début vertigineux de Séville

Et c’est que le début du jeu semblait déjà nous avertir de ce que ce duel nous réservait en tant que spectateurs. Des allées et venues, des occasions, des dribbles, des performances défensives, des buts et beaucoup, beaucoup de spectacle. C’est le résumé d’une rencontre magique où Séville a cherché dès le départ à prendre les rênes du jeu et à prendre de l’avance sur le tableau des scores. Et il n’a pas fallu longtemps pour le faire. Avant d’atteindre les dix premières minutes de temps joué, Augustinsson a traversé un ballon – du coin gauche – qui a semblé long mais Olivier tours il a souligné, épissé le ballon et marqué son premier but de la saison pour dépasser l’équipe de Séville au tableau d’affichage.

Ce fut un début intense à partir de l’ensemble de Julen lopetegui qui dominait au-delà de quelques timides arrivées de visiteurs. Cependant, Séville était celui qui a continué à arriver avec danger aux intersections du but de Fernandez. Ainsi vint la seconde. Rafa mir Il a reçu le ballon talonné sur le côté, contrôlé, a donné une touche subtile au côté et défini sous les jambes du défenseur central, surprenant le gardien au premier poteau. Fernandez touché le ballon mais la puissance était telle qu’il pouvait à peine l’arrêter, ce qui était le quatrième but de Mir cette campagne. Cela pourrait être pire, car Suso Il a envoyé un ballon au poteau mais à la fin l’habituel est apparu, le ‘Commandant’.

Image de balise Juan Luis Morales, la demi-heure de jeu, contrôlée à l’avant de la surface et, avec le but dans la tête, défini la bonne équipe de Dimitrovic. Un beau but qui a fait entrer les Granotas dans le match mais pas pour longtemps. Après cela, une balle arrêtée sur le côté a été dirigée de manière impressionnante par Diego Carlos mettre la terre entre les deux avant la pause.

La folie à Sánchez Pizjuan

Les quarante-cinq minutes suivantes ont commencé de la même manière. Munir El Haddadi loin du but et a tenté sa chance. Un superbe tir de l’international marocain qui a battu Fernandez par le coin inférieur et qui, pratiquement, semblait clore le match avec trois buts de Séville devant. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. L’habituel est réapparu. Le même.

Erreur dans la défense de Lopetegui qui a profité Moral pour combler l’écart à huis clos et mettre de l’excitation dans la seconde mi-temps. Une émotion qui s’est amplifiée avec le troisième objectif de visiteur. Juste cinq minutes après la seconde, Gonzalo melero Il a facilement terminé un ballon au bord de la surface qu’il a pu définir de manière fantastique pour mettre Levante dans l’égalisation. Le script de ce match ne semblait pas avoir été écrit.

Cependant, Séville a réagi très rapidement et est revenu pour mettre de la distance au tableau d’affichage à seulement trois minutes du but. Melero. La malchance a empêché le gardien visiteur de bloquer un tir et Fernando Reges Il a profité d’un ballon lâche pour marquer le cinquième et dernier but dans un match spectaculaire qui permet à Séville de suivre l’exemple du leader et d’attendre ce qui se passe dans le Clásico avec trois points en poche.