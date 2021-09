Odegaard expose un objectif à peine croyable qu’Arsenal aura du mal à atteindre

La signature estivale de Martin Odegaard ne manque clairement pas de confiance après avoir fait une déclaration ambitieuse sur ce qu’Arsenal pourrait réaliser dans les années à venir.

Le meneur de jeu norvégien, 22 ans, a rejoint Arsenal sur un contrat permanent cet été après avoir impressionné en prêt la saison dernière. Odegaard a toujours été considéré comme la cible n ° 1 du club au milieu de terrain. Et après une poursuite prolongée, un accord d’une valeur d’au moins 35 millions d’euros a été conclu avec le Real Madrid.

Odegaard n’est que l’un des six nouveaux visages à arriver aux Emirats dans un été de grands bouleversements.

Le thème commun aux nouveaux arrivants est leur âge. Pas une seule des recrues d’Arsenal cet été n’a plus de 24 ans.

Cela suggérerait que les décideurs d’Arsenal mènent leurs activités en se concentrant autant sur l’avenir que sur le présent.

Cependant, en parlant à Sky Sports, Odegaard a révélé qu’il n’était pas prêt à attendre longtemps pour connaître un succès majeur.

Tel que cité par le Mirror, Odegaard a affirmé qu’il espérait que les Gunners gagneraient à la fois la Premier League et la Ligue des champions “d’ici quelques années”.

Arsenal occupe actuellement le bas du classement et n’a pas encore inscrit son premier but de la nouvelle campagne de championnat. Ils entament leur première saison sans Europe depuis 1996, rendant les objectifs d’Odegaard d’autant plus ambitieux.

Interrogé sur ses buts et objectifs, Odegaard a déclaré: «Pour que le club monte dans le classement, près du sommet de la ligue et se battre pour le football européen et se battre pour les trophées.

«Je pense que pour cette saison, nous voulons évidemment revenir au football européen. Ce sera important pour nous, les joueurs, le club et les fans.

“Ensuite, j’espère qu’avec le temps, gagner des trophées, la Ligue des champions et, espérons-le, gagner le championnat d’ici quelques années.”

“Je pense que cela vient de tout le monde, ce club doit être au sommet, doit jouer au football européen et je pense que tout le monde est d’accord.

“Ce n’est pas quelque chose dont nous avons beaucoup parlé, mais c’est comme ça que ça devrait être dans ce club. C’est la norme.

EXCLUSIF: Arsenal lorgne des visages familiers pour remplacer Arteta

Pendant ce temps, Graham Potter et Thomas Frank apparaissent comme des candidats potentiels à l’entraînement en chef d’Arsenal si et quand ils décident de quitter Mikel Arteta, TEAMtalk peut révéler.

L’Espagnol est sous pression, et il est le grand favori de la course au sac de Premier League pour être le premier à sortir. Arsenal entrer dans l’affrontement de ce week-end avec Norwich assis en bas de la table, après avoir perdu leurs trois premiers matchs.

On ne pense pas qu’Edu et le reste de la hiérarchie d’Arsenal envisagent un changement immédiat. Cependant, les tensions sont vives au sein du club à propos de leur mauvais départ malgré une saine dépense en nouveaux talents cet été.

Nous comprenons que certains au sein du club ont commencé à chercher des options potentielles, et tandis que des entraîneurs au chômage tels qu’Antonio Conte et Eddie Howe sont liés, on pense que Frank et Potter sont intéressants.

On pense que le football offensif affiché par les équipes de Frank et Potter impressionne les chefs des Émirats.

