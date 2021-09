Odegaard fait déjà sourire Arsenal

20/09/2021 à 13:12 CEST

Martin Odegaard est déjà à l’aise à Arsenal. Depuis qu’il est arrivé, en direct d’un Real Madrid dans lequel il ne se considérait pas comme titulaire, a joué tous les matchs de la Premier League pour l’équipe « Gunner ». Il n’a raté que la défaite contre Chelsea, car il venait de débarquer à Londres et le match de Coupe de la Ligue contre Brentford, car il jouait pour son équipe nationale.

Toujours en tant que titulaire, le Norvégien a enchaîné les deux derniers matches complets, tous deux avec la victoire, et dans le dernier contre Burnley la victoire a été décidée par lui. Un but, son premier avec le maillot d’Arsenal, qui a permis de faire voler les trois points de Turf Moor à l’Emirates Stadium. Arsenal compte déjà trois victoires consécutives, deux en Premier League et une en Coupe de la Ligue et Odegaard en est l’un des principaux coupables.

Car dans une équipe qui a toujours été habituée à avoir des joueurs au centre du terrain, Arsenal manquait un personnage comme le Norvégien depuis plusieurs années. Depuis la disgrâce de Mesut Ozil, Arsenal n’avait pas ce meneur de jeu créatif et seul Emile Smith-Rowe semblait pouvoir prendre les galons de l’Allemand. Mais voilà que Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette sourient, car ils savent qu’ils ont derrière eux un Odegaard capable de filtrer les passes et d’améliorer la circulation de l’équipe.

Si votre union avec Smith Rowe ça marche et Thomas Partey retrouve son niveau de l’Atlético de Madrid, Arsenal disposera d’un milieu de terrain capable de disputer la Premier League et, bien qu’il semble impossible qu’il lui donne pour atteindre les positions de Ligue des Champions, il devrait être dans la liste restreinte pour les six premiers postes. Et c’est qu’une autre saison sans qualification pour l’Europe n’est pas acceptable. Une bonne partie de la responsabilité de ce changement est dans les bottes d’Odegaard.