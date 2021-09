Odegaard jaillit sur le joueur qu’Arteta a largué à Arsenal

Photo de James Williamson – AMA/.

Martin Odegaard a admis qu’il avait toujours été un grand fan de Mesut Ozil, mais a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas être comparé au héros d’Arsenal.

Odegaard est revenu à Arsenal de manière permanente l’été dernier après avoir impressionné lors d’un prêt mi-saison du Real Madrid la saison dernière.

En tant que numéro 10, l’international norvégien est chargé de combler le vide laissé par Ozil en tant que chef d’orchestre des Gunners en attaque.

L’ancien international allemand n’avait pas tissé beaucoup de magie au cours de ses 18 derniers mois en tant que joueur d’Arsenal, ce qui a incité Mikel Arteta à résilier le contrat de la star de Fenerbahce au début de 2021.

Mais au cours de ses années de pointe sous Arsène Wenger, le joueur de 32 ans était un atout sérieux pour le club Emirates Stadium et a terminé sa carrière en Angleterre avec 33 buts et 54 passes décisives en 184 matchs de Premier League.

Et bien qu’Odegaard admette qu’il a grandi en idolâtrant Ozil, le nouveau garçon d’Arsenal n’encourage pas les comparaisons côte à côte.

Il a déclaré au Stadium Astro : « Je n’aime pas trop les comparaisons. C’était l’un de mes joueurs préférés quand j’étais jeune. Je l’ai toujours admiré. Sa qualité est incroyable. C’est agréable d’entendre [comparisons] mais je n’y pense pas trop.

Combien de passes décisives Odegaard a-t-il pour Arsenal ?

Le joueur de 22 ans a inscrit son premier but en tant que joueur permanent d’Arsenal lors de la démolition 6-0 de West Brom en Coupe EFL le mois dernier.

Au total, Odegaard a obtenu trois passes décisives pour Arsenal et deux d’entre elles ont été obtenues en Premier League la saison dernière.

En termes de chiffres, il est encore loin d’Ozil, mais cela dit, c’est encore un très jeune joueur.

Il n’a qu’un an de plus qu’Ozil lorsqu’il a rejoint le Real et bien qu’il ait eu un impact instantané au Bernabeu, c’est un peu plus facile à faire lorsque vous avez l’un des meilleurs joueurs de tous les temps – Cristiano Ronaldo – pour se nourrir de buts.

Odegaard, qui est susceptible de commencer pour Arsenal contre Burnley cet après-midi, s’améliorera certainement dans tous les aspects de son jeu.

