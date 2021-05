Ødegaard ne brille pas à Arsenal

14/05/2021 à 23:04 CEST

Martin Ødegaard ne brille pas dans le Arsenal. Le joueur prêté par Real Madrid Il n’a pas été en mesure de montrer son talent comme il l’a fait à la Real Sociedad et est éclipsé par d’autres jeunes de l’équipe tels que Bukayo saka ou alors Emile Smith-Rowe.

La mauvaise saison d’Arsenal n’a pas contribué à améliorer les performances du footballeur norvégien. Pour la première fois de ce siècle, les Gunners n’ont pas pu se qualifier pour la compétition européenne en raison de leurs mauvaises performances dans le première ligue.

Bien qu’Arsenal ait joué un grand match ce mercredi contre Chelsea, Ødegaard Il n’a pas brillé lors d’une réunion au cours de laquelle il a été éclipsé par d’autres coéquipiers. Et c’est que depuis son arrivée à Londres, il a disputé 13 matchs marquant deux buts, et n’a signé aucune aide.

Lors de la dernière ligne droite de la saison, sa performance a été beaucoup plus discrète que celle de joueurs comme Bukayo Saka ou Emile Smith-Rowe, qui a marqué le but de la victoire contre le Chelsea et il commence à se démarquer après plusieurs saisons dans l’équipe première d’Arsenal.

Ødegaard est venu à Londres avec l’intention d’avoir une chance de briller, quelque chose qui dans le Real Madrid ne pouvait pas le faire faute de minutes. Cependant, il n’a pas réussi à briller à Arsenal et tout indique que cet été il retournera dans le club blanc sans avoir atteint son objectif.