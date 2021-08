Odegaard n’est pas sûr de rester au Real Madrid – rapport

in

Le milieu de terrain du Real Madrid Martin Odegaard ne sait toujours pas où il devrait jouer au football cette saison à venir, selon un rapport publié sur AS. Odegaard veut s’imposer comme un starter dans le football européen d’élite et craint que ses minutes au Real Madrid soient très limitées avec Casemiro, Kroos et Modric toujours sur la liste, selon ce même rapport.

Dans le même temps, il a vu que l’entraîneur Carlo Ancelotti a utilisé la formation 4-3-3 contre les Glasgow Rangers lors du premier match de pré-saison de Madrid. Le 4-3-3 n’est pas le système parfait pour Odegaard, d’autant plus si les trois places au milieu de terrain semblent être destinées à Casemiro, Kroos et Modric. Le meneur de jeu norvégien pourrait également être déployé sur l’aile droite, mais ce rôle semble peu probable étant donné la profondeur de Madrid pour les taches d’aile.

Madrid et Ancelotti veulent qu’Odegaard reste et se batte pour une place dans l’alignement, mais le jeune milieu de terrain a reçu beaucoup de confiance de l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta la saison dernière, lorsqu’il a également joué dans son rôle préféré derrière l’attaquant en tant que pur numéro 10.

Si Odegaard veut quitter le Real Madrid, un autre accord de prêt semble être exclu et Los Blancos voudrait environ 50 millions d’euros pour le laisser partir. Odegaard restera-t-il et se battra-t-il pour ses minutes ou prendra-t-il la voie facile et quittera-t-il définitivement le club ?