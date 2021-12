Odegaard répète alors qu’Arsenal entame des pourparlers avec l’agent d’Arthur Melo

Arsenal pourrait répéter le succès qu’ils ont eu avec Martin Odegaard en amenant un autre milieu de terrain chic aux Emirats cet hiver, selon les rapports.

Odegaard, 23 ans, a rejoint les Gunners en janvier pour un premier prêt. Il a clairement laissé une bonne impression alors que les chefs d’Arsenal ont payé 30 millions de livres sterling au Real Madrid pour sa signature en août.

Odegaard a été en excellente forme ces derniers temps. Il possède un record de trois buts et trois passes décisives lors de ses six dernières apparitions en Premier League. Après son apparition dans le Victoire 4-1 contre Leeds le 18 décembre, Martin Keown, légende d’Arsenal, a déclaré : « Je dirai que lorsqu’il est arrivé au club pour la première fois, je n’étais pas son plus grand fan. Mais je dois changer d’avis maintenant parce qu’il se développe vraiment.

« Vous voyez ce mouvement intelligent qu’il doit recevoir pour recevoir le ballon, il était de première classe dans ce milieu de terrain d’Arsenal.

« Il grandit en stature. Sa confiance est vraiment élevée, le manager l’a soutenu. Pour moi, il va de mieux en mieux.

Les rapports suggèrent que l’équipe de Mikel Arteta pourrait recruter un milieu de terrain tout aussi talentueux dans la fenêtre de janvier. Sport Witness, citant des informations en Italie, affirme que le meneur de jeu de la Juventus, Arthur Melo, intéresse Arsenal.

L’international brésilien a récemment changé d’agent et souhaite apparemment quitter Turin. Il a passé beaucoup de temps sur le banc depuis octobre.

Le nouveau représentant d’Arthur, Federico Pastorello, est déterminé à trouver une solution. Ce sera probablement un prêt cet hiver.

Un transfert vers le nord de Londres est envisageable, car Pastorello aurait eu » bien plus qu’une discussion » avec Arsenal à propos du joueur.

Si Arthur rejoignait les triples vainqueurs de la Premier League et impressionnait, il pourrait alors rejoindre définitivement cet été, ce qui le verrait suivre les traces d’Odegaard.

Mertesacker s’exprime sur les transferts d’Arsenal

Pendant ce temps, le directeur de l’académie d’Arsenal, Per Mertsesacker, a été parler de la récente politique de transfert du club.

« Nous sommes dans un état de bouleversement et construisons une équipe capable de développement, qui devrait être parsemée de joueurs de notre propre jeunesse et de professionnels de l’étranger », a-t-il déclaré.

« Entre-temps, nous nous étions égarés. Nous avons essayé d’accélérer la connexion au sommet avec des engagements coûteux. Nous sommes tombés sur notre visage avec ça.

« Ce n’est pas facile de trouver des successeurs qui apportent de bonnes idées et qui en même temps impliquent les salariés du club.

« Mikel a un tricot différent de celui d’Arsène, est intense et concentré. Il essaie d’être très actif en tant que formateur, de répondre à la nouvelle génération et de montrer clairement ce qui est requis.

« La génération actuelle a besoin de plus d’exigences, alors qu’à mon époque, beaucoup plus de choses étaient réglées en dialoguant les unes avec les autres. »

