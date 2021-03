Ødegaard réveille les doutes à Arsenal

11/03/2021 Activé à 20 h 59 CET

Daniel Guillen

Le milieu de terrain d’Arsenal, Martin Ødegaard, suscite des doutes à Londres. Bien qu’il ait commencé trois des dernières réunions du conseil d’administration d’Arteta, le Norvégien ne s’intègre pas ou ne s’adapte pas tout à fait à l’équipe.

Le milieu de terrain appartenant au Real Madrid il ne montre pas seulement le niveau qu’il avait à la Real Sociedad, où il est devenu l’un des joueurs les plus décisifs avec Oyarzabal, Portu ou Isaak. Malgré tout, le technicien canonnier, Mikel Arteta, a assuré en conférence de presse avant le duel européen contre l’Olympiacos qu’il était satisfait du Norvégien: « J’en suis très contente. Je pense qu’il s’est adapté très rapidement à l’équipe et avec ce que nous demandons aux joueurs & rdquor;.

«Son comportement, son attitude, son travail… Tout a été phénoménal. Il a passé de meilleurs moments que d’autres lors des matchs pour nous apporter ses qualités particulières, mais en général je suis très content de lui & rdquor;, a souligné le sélectionneur espagnol.

Le dessin vous profite

L’arrivée de Martin Ødegaard à Londres a suscité beaucoup d’enthousiasme. Après avoir à peine participé avec Zidane à la première partie de la saison, le Real Madrid a décidé de le retrouver à quelques minutes de la capitale. Le schéma proposé par le technicien français, généralement un 4-3-3 à bouts ouverts, ce n’était pas tout à fait propice au norvégien, qui se déplace généralement dans la zone du milieu de terrain, derrière le 9.

La participation du Norvégien à Arsenal est exponentielle: dans les derniers jours a participé régulièrement au 4-2-3-1 de Mikel Arteta. Jusqu’à présent, au milieu de terrain bouge beaucoup sur le dos de l’attaquant et il vient généralement pour recevoir pour aider à la construction des deux milieux de terrain, qui sont généralement Partey et Granit Xhaka. Le Norvégien a du mal à trouver les extrêmes, même s’ils le font conduire dans la zone des trois quarts avec un bon jugement. Ses mouvements ne sont pas tout à fait en harmonie avec le reste des pièces.

L’arrivée du Norvégien à Londres coïncidé avec l’irruption de Smith Rowe dans l’Arsenal. Le milieu de terrain anglais a été le milieu de terrain partant après qu’Arteta n’a pas réussi à trouver le meilleur dessin pour son équipe. Il a démissionné des trois centrales pour établir une défense de quatre et occuper la zone offensive plus systématiquement. L’arrivée de Martin Ødegaard n’a fait qu’accroître le niveau sur cette parcelle, mais les performances jusqu’à présent ne sont pas tout à fait comme attendues. Les Anglais et les Norvégiens ont alterné les titres ces derniers jours.