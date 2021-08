Odegaard, une marche par la porte de derrière

25/08/2021 à 8h40 CEST

Le milieu de terrain d’Arsenal Martin Odegaard est parti transféré du Real Madrid pour un montant proche de 35 millions d’euros après avoir été prêté lors du match retour de la saison dernière. L’ex de la Royal Society n’a pas convaincu Carlo Ancelotti pendant la pré-saison et le club a décidé de se séparer de lui, qui s’est dirigé vers l’Emirates Stadium.

Le Norvégien, qui s’est retrouvé au Real Madrid comme l’une des plus grandes promesses du football européen, n’a guère eu de chance en équipe première et est parti par la porte arrière: 11 matches officiels auxquels il n’a pas marqué ni participé.

0 – Martin Ødegaard 🇳🇴 n’a marqué ni passeur dans aucun de ses 11 matchs avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues (six comme titulaire, 489 minutes de jeu). Adaptation. pic.twitter.com/4hs58gpRTy – OptaJose (@OptaJose) 18 août 2021

L’ancien de Vitesse a joué un total de 236 matches officiels avec 22 ans et enregistre 33 buts et 42 passes décisives. Il a brillé avec la Royal Society de la main d’Imanol Alguacil, mais Il n’a pas fini par gagner une place dans les plans de Zinedine Zidane et a fini par quitter l’Arsenal de Mikel Arteta, où l’adaptation n’a pas été facile..

Arsenal, sa belle opportunité

Odegaard entame une deuxième étape à Londres après six mois de prêt, où il a disputé 20 matchs au total, marqué deux buts et distribué deux passes décisives.. Intégré au milieu de terrain, le milieu de terrain s’était installé dans le schéma de Mikel Arteta et était devenu une pièce très utile et nécessaire pour produire des occasions dangereuses dans le dernier tiers.

La prochaine étape du Norvégien est d’oublier son passé blanc, où il est arrivé à seulement 17 ans. Après quatre transferts à Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad et Arsenal, le club a finalement transféré tous ses droits à Arsenal, un club qui mise beaucoup sur le potentiel du milieu de terrain.