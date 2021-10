Odell Beckham Jr. des Browns se blesse à l’épaule contre les Cardinals et revient au jeu

Le receveur large des Cleveland Browns Odell Beckham Jr. ne semble pas pouvoir faire une pause.

Byron Murphy Jr. (7) des Cardinals de l’Arizona brise une passe destinée à Odell Beckham Jr. (13) des Cleveland Browns au cours du premier trimestre au FirstEnergy Stadium le 17 octobre 2021 à Cleveland, Ohio. (Photo de Nick Cammett/.)

Beckham Jr. est allé aux vestiaires après avoir subi une blessure à l’épaule droite lors d’un match contre les Cardinals de l’Arizona dimanche après-midi. L’ancien produit LSU a réussi une réception de 17 verges au deuxième quart et a été abordé par le demi de coin des Cardinals Marco Wilson.

Après être allé sur la touche et avoir été examiné dans la tente médicale, Beckham Jr. a couru jusqu’aux vestiaires pour plus d’évaluation et de traitement. Les Browns ont déclaré que son retour au jeu était discutable.

Odell Beckham Jr. (13) des Cleveland Browns est soigné par du personnel médical après une blessure à l’épaule au cours du deuxième trimestre contre les Cardinals de l’Arizona au FirstEnergy Stadium le 17 octobre 2021 à Cleveland, Ohio. (Photo de Nick Cammett/.)

Alors que Beckham quittait le terrain, le quart-arrière des Browns Baker Mayfield a frappé le large Donovan Peoples-Jones sur une passe de touché de 11 verges pour ramener Cleveland à 20-7. Mayfield s’est connecté avec Peoples-Jones pour un deuxième touché juste avant la mi-temps lorsqu’il a lancé un Hail Mary de 57 verges.

Beckham a récemment déclaré qu’il souffrait de blessures à l’épaule depuis qu’il était à LSU.

