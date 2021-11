Odell Beckham Jr. et sa petite amie Lauren Wood annoncent leur grossesse

Odell Beckham Jr. s’apprête à devenir père. Dimanche, le receveur vedette de la NFL et sa petite amie Lauren Wood ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Wood, qui est mannequin et entraîneur de fitness, a partagé des photos de la séance de maternité sur Instagram. Beckham, qui a récemment signé avec les Rams de Los Angeles, a répondu aux photos en écrivant: « Je ne peux pas attendre bébé! »

Selon Yahoo! Beckham, 29 ans, et Wood, 28 ans, ont été liés pour la première fois de manière romantique en novembre 2019 lorsque Wood a célébré l’anniversaire de Beckham. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors de la soirée des Oscars Vanity Fair en février 2020. Depuis lors, le couple a gardé leur relation privée, mais ils se sont envoyé des messages d’anniversaire sur les réseaux sociaux.

« À travers tous les jours, vous avez été une bénédiction », a écrit Beckham dans une publication Instagram en mars. « Je sais que Dieu t’a placé dans ma vie pour une raison spéciale, et je suis excité par cette aventure pour découvrir pourquoi. Ce que je préfère chez nous, ce sont les États-Unis et personne ni rien dans ce monde ne peut s’interposer entre cela. Bonne journée de lueur à ma hanche ! Je t’aime YUMI ! Il est temps de s’élever ! »

Cette nouvelle survient alors que Beckham se sent à l’aise avec sa nouvelle équipe. Il a récemment été renoncé par les Cleveland Browns, et une fois qu’il a effacé les renonciations, il a signé avec les Rams pour les aider à remporter un Super Bowl. La semaine dernière, Beckham a disputé son premier match avec les Rams et a capté deux passes pendant 18 ans lors de la défaite 30-10 de l’équipe contre les 49ers de San Francisco.

« Je pense qu’Odell peut même sortir et s’aligner est un vrai crédit pour lui », a déclaré l’entraîneur-chef des Rams Sean McVay lors d’une vidéoconférence avec des journalistes la semaine dernière, selon le site officiel de l’équipe. « Nous n’avons même pas eu une seule séance d’entraînement à pleine vitesse avec lui. Donc, ces 12 prochains jours seront vraiment importants pour le mettre en œuvre, le mettre à niveau et élaborer un plan d’attaque pour maximiser nos joueurs offensifs, et pour jouer mieux que la façon dont nous avons ces dernières semaines. C’est là que ma concentration et ma concentration seront au cours des prochains jours. » Beckham est dans la NFL depuis 2014 et a passé ses cinq premières saisons avec les Giants de New York. Il a été échangé aux Browns en 2019.