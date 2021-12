Odell Beckham Jr. félicité par la star virale ‘DUST’ après la célébration de la TD

Lire du contenu vidéo

Odell Beckham Jr.La célébration de l’atterrissage de « Monday Night Football » s’est mérité un « 10 absolu » – c’est ce que dit la star d’Internet qu’il imitait, qui raconte TMZ Sports tout le moment était incroyable !!

OBJ a attrapé son troisième tuddy en tant que bélier lors de la victoire de LA contre les Cardinals de l’Arizona … accrochant le score au deuxième quart de jeu.

Beckham a décidé de célébrer le TD en faisant des stratégies d’autodéfense virales rendues populaires par le commandant Brun de Dale de « Formation de survie urbaine à Détroit » (si vous avez TikTok, vous avez certainement vu ce type).

Nous avons parlé à Brown de l’hommage au touché… et il dit qu’il a adoré chaque seconde !!

« Je suis toujours ému ! » Brown nous dit. « Je reçois des messages de partout au pays. Les gens m’envoient toutes sortes de mèmes liés à ça. C’est génial, littéralement. J’ai été littéralement choqué. »

En fait, Brown a été impressionné par la qualité de la manœuvre du récepteur de la NFL … et s’il devait la noter, il donnerait à OBJ un score parfait.

« C’était 10. C’était un 10 absolu », a-t-il ajouté. « Il s’est écarté du canon, l’a inversé et il a également fait le mouvement emblématique. »

« Excellent montrant une technique réelle qui peut réellement aider à sauver des vies. C’est génial et c’est pour ça. »

BTW — Brown a fondé Gestion des menaces de Détroit et Detroit DUST pour aider les gens à se protéger de manière non violente … et il est heureux que ses vidéos de formation soient diffusées auprès des masses – même si elles sont transformées en mèmes.

« Partout où nous pouvons le faire sortir – par l’humour ou, dans ce cas, un athlète de classe mondiale que le monde respecte – et le montrer réellement, c’est exceptionnel », nous dit Brown.

« Les athlètes sportifs sont un excellent moyen de le faire, de faire passer le message à l’ensemble du pays. »

Après qu’OBJ ait mis davantage l’accent sur la cause de Brown, il espère se connecter avec le Pro Bowler à trois reprises pour lui montrer plus de mouvements … et peut-être collaborer sur un cours de formation.

« Nous serons à LA et j’espère entrer en contact avec lui », a déclaré Brown. « Je peux en fait lui montrer la tactique en personne. »

Façon de rester en sécurité, OBJ !!