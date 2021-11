Odell Beckham Jr prêt pour les débuts des Rams

15/11/2021 à 20h27 CET

Joël Xaubet

La toute nouvelle signature de Rams de Los Angeles, Odell Beckham Jr pourra débuter cette aube avant la 49ers de San Francisco. Le récepteur large qui a été coupé par le bruns cherchera à montrer à nouveau sa meilleure version en Californie. Les fans de Los Angeles ils espèrent voir le brillant OBJ attraper à nouveau des balles à une main totalement déséquilibrées.

Los Angeles Rams, la destination idéale pour Odell Beckham Jr

Parmi Les exigences d’OBJ pour signer pour n’importe quelle équipe étaient d’être une équipe éliminatoire et de recevoir des balles en attaque. Les Rams sont une équipe capable de répondre aux deux demandes, comme avec Stafford au poste de quarterback et une équipe pleine de stars, Beckham est persuadé qu’il pourra concourir à la mi-janvier et sera également la cible de nombreuses passes de qualité. De plus, les Californiens avaient besoin de quelqu’un avec le profil de Beckham, avec la capacité de jouer en profondeur et d’ouvrir le terrain, si quelque chose offre OBJ c’est un risque constant de « Big Play ».

Les blessures ont retardé le retour d’Odell à son statut de star dans la ligue, le receveur était considéré comme l’un des trois premiers à son poste, quand il a eu des saisons de plus de 1 300 verges et 10 touchés.

Donc Football du lundi soir entre Rams et 49ers Cette semaine est marquée par les débuts possibles de l’un des visages les plus charismatiques de la NFL.