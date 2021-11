Odell Beckham Jr. signe avec le concurrent du Super Bowl après avoir été écarté par les Browns

Odell Beckham Jr. a trouvé une nouvelle équipe de la NFL. Jeudi, les Rams de Los Angeles ont annoncé qu’ils avaient accepté des termes avec Beckham pour renforcer la position de receveur large. Cela survient peu de temps après que Beckham a été coupé par les Cleveland Browns. Cela survient également 10 jours après que les Rams ont échangé contre le secondeur extérieur All-Pro Von Miller.

Beckham a été avec les Browns pendant deux saisons et demie et n’a pas répondu aux attentes. En 2019, Beckham a capté 74 passes pour 1 035 verges et quatre touchés. Il n’a joué que sept matchs en 2020 parce qu’il a subi une déchirure du LCA. Et en six matchs cette saison, Beckham a capté 17 passes pour 232 verges et aucun touché.

Von Miller et OBJ sur FaceTime 👀💎 pic.twitter.com/6gwZhiTFLn – Sports Illustrated (@SInow) 11 novembre 2021

« Tout va bien », a déclaré Beckham, via Cleveland.com au cours de l’été. « Pour être à 8,5, neuf mois. Je me débrouille très bien dans toutes les progressions. Nous avons eu une super équipe et des gars qui ont tout gardé, nous courons juste une certaine course. Donc tout se passe bien. J’ai hâte d’être de retour et de pouvoir faire plus de trucs de football. Quand j’ai rééduqué cette intersaison, tu dois faire de la physiothérapie pendant si longtemps et ça commence juste à peser sur toi. Mais juste excité d’être de retour, excité de voir tous les garçons, je peux voir Jarvis (Landry) et je suis juste excité d’être de retour. »

Beckham a été sélectionné au 12e rang par les Giants de New York lors du repêchage de la NFL en 2014. Il s’est fait un nom lors de sa saison recrue, captant 91 passes pour 1 305 verges et 12 touchés. Il est revenu en deuxième année pour capter 96 passes pour 1 450 verges et 12 touchés. Beckham a enregistré quatre saisons de plus de 1 000 verges au cours de ses cinq années avec les Giants.

Avec l’ajout de Beckham, les Rams feront tapis en 2021. Beckham et Miller sont les nouveaux ajouts de mi-saison, et l’équipe a un groupe talentueux qui comprend les receveurs larges Cooper Kupp, Robert Woods et Van Jefferson, le joueur de ligne défensive Aaron Donald, le demi de coin Jalen Ramsey et le quart-arrière Matthew Stafford qui ont été ajoutés plus tôt cette année. Actuellement, les Rams ont une fiche de 7-2 cette année et seulement un match derrière les Cardinals de l’Arizona pour la tête de la NFC West.