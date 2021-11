Odell Beckham Jr. signe avec les béliers après la coupe de Browns

— L’accord est conclu — OBJ to LA a été finalisé, l’équipe vient de l’annoncer.

OBJ à LA sonne bien. ?? Les Rams ont accepté les conditions avec WR @obj. pic.twitter.com/AX6vM4mWXw – Los Angeles Rams (@RamsNFL) 11 novembre 2021 @RamsNFL

— Un accord n’est pas encore officiel, mais James Lebron accueille déjà Odell à LA — écrit sur des médias sociaux Jeudi, « Bienvenue à LA mon frère @obj ! C’est L’HEURE DE PARTIR !! »

Odell Beckham Jr. a dit au revoir à Cleveland et est maintenant sur le point de dire bonjour à Los Angeles … car le receveur vedette serait sur le point de signer avec les Rams.

Juste quelques jours après les Browns a renoncé au large — Beckham est en train de finaliser un accord pour jouer avec Matt Stafford et Sean McVay, ESPN Adam Schefter rapporté jeudi.

Bien sûr, la salle de réception de LA est déjà chargée… Cooper Kupp et Robert Woods sont peut-être le meilleur duo de la ligue – et leurs sauvegardes, y compris Van Jefferson, n’est pas en reste non plus.

Mais, LA n’a pas eu peur de signer et / ou d’échanger contre de la profondeur de vétéran à tout moment au cours des dernières saisons, quelle que soit sa liste actuelle – donc le passage à l’encre Odell est logique.

OBJ n’a pas été une superstar infaillible depuis des années – il a lutté contre des blessures et, parfois, un mauvais jeu de QB à Cleveland – mais semble être un bon pari que McVay, un génie offensif, pourra le présenter à Hollywood.

Quant au numéro que portera OBJ lorsqu’il fera enfin partie de l’équipe… pour la première fois de sa carrière, il pourrait s’agir de quelque chose de différent du #13.

Rams sauvegarde QB John Wolford possède actuellement les chiffres — donc, nouvelle ville, nouvelle équipe, nouveau numéro pour Odell ?!?