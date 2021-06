Odessa Young rejoint la mini-série True Crime de HBO Max The Staircase ⋆ .

Suite au récent casting de Jeu des trônes vétérinaire Sophie Turner, Variety apporte le mot que Le stand L’actrice Odessa Young a officiellement été choisie pour le prochain drame sur le vrai crime de HBO Max L’escalier, basé sur la vie réelle de Michael Peterson qui a été reconnu coupable du meurtre de sa deuxième épouse Kathleen en 2003. Young devrait incarner le rôle de l’une des filles adoptives de Michael Peterson, Martha Ratliff.

Les crédits de film notables de l’actrice australienne de 23 ans incluent La fille, A la recherche de la grâce, Nation de l’assassinat, Le professeur, et Shirley. La prochaine mini-série marquera également la deuxième collaboration entre Young et la star principale Colin Firth, qui devraient tous deux jouer dans le prochain film dramatique. La fête des Mères, qui fera sa première mondiale en juillet au Festival de Cannes 2021.

L’escalier devrait explorer la vie de Michael Peterson, sa famille tentaculaire de Caroline du Nord et la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson. En 2001, Peterson a été arrêté pour le meurtre de sa seconde épouse après avoir affirmé qu’elle était décédée après être tombée dans les escaliers de leur domicile en raison de la consommation d’alcool et de Valium. Cependant, le rapport d’autopsie réfute les affirmations de Peterson car il a été conclu qu’elle est décédée des suites de plusieurs blessures, notamment de coups à l’arrière de la tête avec un objet contondant.

La série limitée sera dirigée par le lauréat d’un Oscar Colin Firth dans le rôle de Michael et l’actrice acclamée Toni Collette dans le rôle de Kathleen. Se joignent à Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt et Parker Posey

D’après les docuseries sur les crimes réels de Jean-Xavier de Lestrade et divers livres et rapports sur l’affaire, L’escalier sera écrit et réalisé par Antonio Campos (Le diable tout le temps, Le pecheur) et Maggie Cohn (histoire de crime américain), qui sont tous deux showrunners. The Max Original est une coproduction entre HBO Max et Annapurna Television, avec Campos et Cohn en tant que producteurs exécutifs.