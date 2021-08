Odisha 12th Arts Results 2021: résultat CHSE Plus 2 annoncé aujourd’hui à 13h00; voici comment vérifier le résultat

in

Les examens de cette année pour la classe 12 ont été annulés par le gouvernement de l’État en raison de l’augmentation soudaine des cas de COVID-19 à travers le pays (Photo: IE)

Odisha 12e résultats artistiques 2021 : Le Conseil de l’enseignement secondaire supérieur d’Odisha annoncera le 12e résultat du conseil d’administration d’Odisha le 14 août 2021. Le résultat CHSE Plus Two sera probablement déclaré aux étudiants à 13 heures. Les candidats peuvent trouver le lien des résultats sur le site officiel du CHSE Odisha sur chseodisha.nic.in et orissaresults.nic.in.

Un nombre total d’étudiants de 2,21 lakh se sont inscrits aux examens de classe 12 dans l’État cette année. Les examens de cette année pour la classe 12 ont été annulés par le gouvernement de l’État en raison de la flambée soudaine de cas de COVID-19 à travers le pays. Le résultat de la classe 12 a été préparé sur la base de la nouvelle politique d’évaluation interne.

Le Conseil a constitué un comité d’experts qui a été chargé de définir les critères d’évaluation. Le jury attribuera des notes aux étudiants de la classe 12 sur la base de leur performance à l’examen de la classe 10 pour les documents théoriques, conformément aux critères d’évaluation.

