Odisha approuve l’investissement crore de Rs 1,5 L en six mois, réfléchit à un amendement à l’IPR-2015

Odisha envisage une nouvelle modification de sa résolution de politique industrielle (IPR)-2015 existante pour diversifier les investissements dans l’État au-delà de l’industrie minière et minérale. L’IPR-2015 de l’État visait principalement les investissements dans les industries auxiliaires et en aval des métaux, outre la transformation des aliments, l’ESDM (conception et fabrication de systèmes électroniques), l’informatique, les technologies de l’information et les industries du tourisme.

Les amendements proposés visent à se concentrer sur les industries de la nouvelle génération, liées au programme PLI du Centre, notamment les véhicules électriques (VE), les composants EV et les équipements d’énergie verte, Hemant Sharma, secrétaire d’État à l’Industrie et également président du Conseil de promotion industrielle et d’investissement d’Odisha. (IPICOL) a déclaré à FE. Il a déclaré que des propositions d’investissement affluaient dans le secteur du nouvel âge, bien qu’il ne veuille divulguer aucun détail citant des accords de non-divulgation.

Environ 60 projets industriels dans tous les secteurs ont été approuvés par le guichet unique de l’État au cours des six premiers mois de l’exercice en cours, avec un investissement proposé évalué à plus de 1 52 763,53 crores de roupies, a déclaré Sharma.

L’État a toujours été en mesure d’attirer des investissements dans les secteurs manufacturiers traditionnels tels que le fer et l’acier, l’aluminium, le ciment, l’énergie thermique et autres, où il avait des avantages inhérents avec les réserves minérales, contribuant à environ 22-24% des revenus propres de l’État. Bien que le secteur des services soit le principal contributeur à la valeur ajoutée brute (VAB) d’Odisha à 40,51 % au cours de l’exercice 20, la fortune de l’État est principalement liée aux industries métallurgiques avec des entrées d’IDE d’une valeur de 16,58 millions de dollars entre avril et novembre de l’année dernière. C’était 27 % de plus que l’année précédente, a-t-il déclaré, ajoutant que la décision actuelle du gouvernement d’attirer des investissements dans les industries de la nouvelle ère se concentrerait principalement sur la fabrication de produits blancs et de ses composants tout en examinant également l’électronique à grande échelle, les équipements de télécommunications, l’automobile et ses composants, produits pharmaceutiques et fabrication de médicaments en vrac.

L’État manquait d’un écosystème pour fournir un soutien aux industries au-delà de la métallurgie et de son aval, mais la région d’investissement pétrolier, chimique et pétrochimique (PCPIR) proposée à Paradeep sur 284,15 km² (70 214 acres) à travers les districts de Jagatsinghpur et Kendrapara créerait un écosystème pour les produits blancs et autres industries connexes à prospérer.

Le hub devrait attirer des investissements à hauteur de Rs 2,74 lakh crore avec Indian Oil Corporation (IOCL) en tant que locataire principal. IOCL, en plus de sa raffinerie de pétrole de Rs 33 000 crore de 15 millions de tonnes par an, mettrait en place une unité de polypropylène de 700 kilotonnes par an pour un investissement de Rs 3150 crore. Industrial Development Corporation of Odisha (IDCO) a formé un SPV, Paradeep Investment Region Development, pour développer l’infrastructure requise pour le projet. Alors que 3 300 acres ont été cédés à IOCL pour la raffinerie, IDCO acquerrait environ 7 400 acres pour le développement industriel dans le PCPIR.

IOCL a également proposé de mettre en place des unités de craquage pétrochimique dans la région du PCPIR. Une unité de mono éthylène glycol (MEG), faisant partie du complexe pétrochimique d’IOCL, produirait des matières premières pour le polyéthylène téréphtalate (PET), les fibres discontinues de polyester (PSF) et le filé de polyester (PSY). Le groupe TCG, qui a annoncé un investissement de 30 000 crores de roupies pour mettre en place un complexe pétrochimique, a actuellement déposé une demande d’acquisition de terrain de 2 300 acres. Tous ces projets augurent d’une intégration en amont des industries du nouvel âge qu’Odisha envisageait actuellement, a déclaré Sharma. Le projet MEG soutiendrait principalement l’unité de fil d’IOCL dans le parc textile sur 60 acres à Bhadrak. Un investissement de 1 971 crore de Rs a été prévu pour le parc textile, qui devrait devenir opérationnel d’ici 2024.

Plus tôt, en mai de cette année, l’État a modifié son IPR-2015 pour inclure le remplissage d’oxygène médical et la fabrication de son conteneur dans la liste des priorités. L’amendement proposé offrirait un nouveau programme d’incitations avec un accent particulier sur l’amélioration des subventions aux investissements en capital. La politique inciterait les investisseurs en fonction de la taille de l’investissement réalisé et du nombre d’emplois directs générés grâce à l’investissement.

Le corridor économique d’Odisha (OEC) de 100 km proposé par l’État de part et d’autre de la NH-16, couvrant 19 districts, fournirait le passage pour la logistique. Le corridor relierait l’arrière-pays riche en minéraux possédant 86 % des réserves de charbon de l’État, 82 % des réserves de minerai de fer, 70 % des réserves de bauxite et 40 % des réserves de gaz naturel. L’OEC a le potentiel de générer plus de Rs 4 lakh crore de production manufacturière, Rs 81 000 crore d’investissement et 8 lakh d’emplois directs supplémentaires d’ici 2025, a déclaré Sharma.